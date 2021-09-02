https://tr.sputniknews.com/20210902/zaharova-ukraynaya-askeri-yardim-seker-hastasina-seker-vermek-gibi-1048558618.html
Zaharova: Ukrayna’ya askeri yardım şeker hastasına şeker vermek gibi
Zaharova: Ukrayna’ya askeri yardım şeker hastasına şeker vermek gibi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım sağlamasının şeker hastasına şeker vererek yardım etmek gibi olduğunu... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T19:44+0300
2021-09-02T19:44+0300
2021-09-02T19:44+0300
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Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:“Dostlarınıza, misafirlerinize çaya şeker koymayı teklif etmede kötü bir şey yok ve eğer önlerine şeker dolu bir kap koyarsanız bu muhtemelen cömertliğinizi, onları önemsediğinizi, onlar için her şey yapmaya, onlara elinizde olan en iyisini vermeye hazır olduğunuzu gösterir. Ama tabii şeker teklif edilen kişi şeker hastası değilse. Aksi halde şeker hastasına giderek daha fazla şeker teklif ediyor, onu çayına şeker ekleyerek doğru yaptığına ikna etmiş oluyorsunuz”.Rus diplomat, “Umarım, bu karşılaştırma, Kiev rejimiyle flört etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor” diye ekledi.‘ABD, Ukrayna’yı Rus karşıtı silah olarak kullanıyor’Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini değerlendiren Zaharova, “ABD, Kiev’i Rusya karşıtı silah olarak kullanıyor. Bu, öngörülebilir ve üzücü sonuçlara yol açabilir” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın, “kendi ulusal çıkarları kaybederek” yerine ABD’nin çıkarlarını gütmeye başladığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü, “Kiev, tarihi kimliğini de kaybetti” diye ekledi.‘Ukrayna’ya silah ambargosu uygulanmalı’Ukrayna’nın aktif iç savaş aşamasında bulunduğunu söyleyen Zaharova, “ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin, Kiev’in saldırgan militarist eğilimini desteklemeye yönelik eylemlerinden endişe duyuyoruz. Bu, doğrudan çatışmayı çözüme kavuşturma süreci üzerinde olumsuz etkiye sahip ve gerilimin artmasına yol açıyor” diye konuştu.Zaharova, “Uluslararası topluluk, Ukrayna’da iç savaş olduğunu kabul etmeli ve kendi halkını öldüren ülkeye silah ambargosunu uygulamalı” diye kaydetti.
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mariya zaharova, rusya, ukrayna
Zaharova: Ukrayna’ya askeri yardım şeker hastasına şeker vermek gibi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım sağlamasının şeker hastasına şeker vererek yardım etmek gibi olduğunu belirtti.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Dostlarınıza, misafirlerinize çaya şeker koymayı teklif etmede kötü bir şey yok ve eğer önlerine şeker dolu bir kap koyarsanız bu muhtemelen cömertliğinizi, onları önemsediğinizi, onlar için her şey yapmaya, onlara elinizde olan en iyisini vermeye hazır olduğunuzu gösterir. Ama tabii şeker teklif edilen kişi şeker hastası değilse. Aksi halde şeker hastasına giderek daha fazla şeker teklif ediyor, onu çayına şeker ekleyerek doğru yaptığına ikna etmiş oluyorsunuz”.
Rus diplomat, “Umarım, bu karşılaştırma, Kiev rejimiyle flört etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor” diye ekledi.
‘ABD, Ukrayna’yı Rus karşıtı silah olarak kullanıyor’
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini değerlendiren Zaharova, “ABD, Kiev’i Rusya karşıtı silah olarak kullanıyor. Bu, öngörülebilir ve üzücü sonuçlara yol açabilir” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın, “kendi ulusal çıkarları kaybederek” yerine ABD’nin çıkarlarını gütmeye başladığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü, “Kiev, tarihi kimliğini de kaybetti” diye ekledi.
‘Ukrayna’ya silah ambargosu uygulanmalı’
Ukrayna’nın aktif iç savaş aşamasında bulunduğunu söyleyen Zaharova, “ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin, Kiev’in saldırgan militarist eğilimini desteklemeye yönelik eylemlerinden endişe duyuyoruz. Bu, doğrudan çatışmayı çözüme kavuşturma süreci üzerinde olumsuz etkiye sahip ve gerilimin artmasına yol açıyor” diye konuştu.
Zaharova, “Uluslararası topluluk, Ukrayna’da iç savaş olduğunu kabul etmeli ve kendi halkını öldüren ülkeye silah ambargosunu uygulamalı” diye kaydetti.