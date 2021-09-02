https://tr.sputniknews.com/20210902/zonguldakta-deniz-camur-rengine-dondu-1048556779.html

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T18:09+0300

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2021-09-02T18:09+0300

zonguldak

deniz

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Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu. Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara drone ile görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.

zonguldak

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zonguldak, deniz