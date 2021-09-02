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https://tr.sputniknews.com/20210902/zonguldakta-deniz-camur-rengine-dondu-1048556779.html
Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
Zonguldak'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T18:09+0300
2021-09-02T18:09+0300
2021-09-02T18:09+0300
zonguldak
deniz
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Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu. Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara drone ile görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.
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zonguldak, deniz
Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
Zonguldak'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu.
Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara drone ile görüntülendi.
Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.