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Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
Zonguldak'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T18:09+0300
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zonguldak
deniz
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Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu. Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara drone ile görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.
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zonguldak, deniz

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

18:09 02.09.2021
© DHA ZONGULDAK'TA DENIZIN RENGI CAMUR RENGINI ALDI.
ZONGULDAK'TA DENIZIN RENGI CAMUR RENGINI ALDI. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© DHA
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Zonguldak'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu.
Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara drone ile görüntülendi.
Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.
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