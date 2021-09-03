'10 liraya öpüşelim' dediler, 130 lirasını aldılar

Afyonkarahisar’da oturan mermer işçisi K.Y.'nin yanına gelen iki kadın, 10 lira karşılığında öpüşebileceklerini söyledi. Teklifi kabul eden K.Y., kadınlarla birlikte uygun bir alana geçti.Kadınlar, burada işçiden 20 lira daha istedi. K.Y., kadınlara 20 lira daha verdi. Ardından K.Y.ile birlikte yürüyen kadınlar, 100 lira daha isteyerek vermediği takdirde kendilerini taciz ettiği iddiasıyla bağıracaklarını söyledi. Korkup kadınlara 100 lira daha veren K.Y., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.‘Hayır amaçlı’ verdiğini iddia ettilerHarekete geçen polis ekipleri, 2 kadını yakaladı. Yapılan kimlik çalışmasında şüphelilerin 17 suç kaydı olduğu belirlenen A.D. ile 6 suç kaydı olan E.D. olduğu saptandı. İşçinin 130 lirayı kendilerine hayır amaçlı verdiğini iddia eden 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Afyonkarahisar'da mermer fabrikasında çalışan 19 yaşındaki K.Y.'nin yanına gidip, '10 liraya öpüşelim' diyerek 130 lirasını alan 2 kadın, şikayet üzerine yakalanıp gözaltına alındı.
Afyonkarahisar’da oturan mermer işçisi K.Y.'nin yanına gelen iki kadın, 10 lira karşılığında öpüşebileceklerini söyledi. Teklifi kabul eden K.Y., kadınlarla birlikte uygun bir alana geçti.
Kadınlar, burada işçiden 20 lira daha istedi. K.Y., kadınlara 20 lira daha verdi. Ardından K.Y.ile birlikte yürüyen kadınlar, 100 lira daha isteyerek vermediği takdirde kendilerini taciz ettiği iddiasıyla bağıracaklarını söyledi. Korkup kadınlara 100 lira daha veren K.Y., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
‘Hayır amaçlı’ verdiğini iddia ettiler
Harekete geçen polis ekipleri, 2 kadını yakaladı. Yapılan kimlik çalışmasında şüphelilerin 17 suç kaydı olduğu belirlenen A.D. ile 6 suç kaydı olan E.D. olduğu saptandı. İşçinin 130 lirayı kendilerine hayır amaçlı verdiğini iddia eden 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.