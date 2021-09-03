https://tr.sputniknews.com/20210903/1048582560.html

Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi

Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde, doğum yapamayan sahipsiz kedi Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı'nın... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T14:57+0300

2021-09-03T14:57+0300

2021-09-03T14:57+0300

multimedya

fotoğraf

kedi

bitlis

doğum

sezaryen

yavru

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“Eren Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik bölümü olarak yeterli malzememiz var” diyen Atlı, “Biz de arkadaşlarımızla birlikte operasyonumuzu rahatlıkla yaptık. Bu aşamadan sonra kedimizin ve yavrularının sağlık takibini de yapacağız. Öğrencilerimizin de gelmesiyle birlikte okulumuzun maskotu olacaklar. Yardıma koşan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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