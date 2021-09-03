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Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi
Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi
Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde, doğum yapamayan sahipsiz kedi Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı'nın... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T14:57+0300
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“Eren Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik bölümü olarak yeterli malzememiz var” diyen Atlı, “Biz de arkadaşlarımızla birlikte operasyonumuzu rahatlıkla yaptık. Bu aşamadan sonra kedimizin ve yavrularının sağlık takibini de yapacağız. Öğrencilerimizin de gelmesiyle birlikte okulumuzun maskotu olacaklar. Yardıma koşan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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фото, fotoğraf, kedi, bitlis, doğum, sezaryen, yavru

Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi

14:57 03.09.2021
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Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde, doğum yapamayan sahipsiz kedi Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı'nın müdahalesi ile sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.
© DHA

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsündeki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin önünde bir kedinin acı çektiğini gören üniversite personeli, hemen harekete geçti.

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsündeki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi&#x27;nin önünde bir kedinin acı çektiğini gören üniversite personeli, hemen harekete geçti. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsündeki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin önünde bir kedinin acı çektiğini gören üniversite personeli, hemen harekete geçti.

© DHA

Battaniyenin üzerine konulan sahipsiz kedi, Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı'ya getirildi.

Battaniyenin üzerine konulan sahipsiz kedi, Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okulu&#x27;nda görev yapan Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı&#x27;ya getirildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA

Battaniyenin üzerine konulan sahipsiz kedi, Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı'ya getirildi.

© DHA

Kedinin doğum sancısı çektiğini ve doğuramadığını fark eden veteriner Atlı, hemen ameliyata alınmasına karar verdi.

Kedinin doğum sancısı çektiğini ve doğuramadığını fark eden veteriner Atlı, hemen ameliyata alınmasına karar verdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA

Kedinin doğum sancısı çektiğini ve doğuramadığını fark eden veteriner Atlı, hemen ameliyata alınmasına karar verdi.

© DHA

Atlı'nın yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından kedi sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.

Atlı&#x27;nın yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından kedi sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA

Atlı'nın yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından kedi sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.

© DHA

Atlı, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bu durumu bizi mutlu etti ve heyecanlandırdı. Kedilerimizin durumu çok iyi” dedi

Atlı, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, &quot;Bu durumu bizi mutlu etti ve heyecanlandırdı. Kedilerimizin durumu çok iyi” dedi - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA

Atlı, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bu durumu bizi mutlu etti ve heyecanlandırdı. Kedilerimizin durumu çok iyi” dedi

“Eren Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik bölümü olarak yeterli malzememiz var” diyen Atlı, “Biz de arkadaşlarımızla birlikte operasyonumuzu rahatlıkla yaptık. Bu aşamadan sonra kedimizin ve yavrularının sağlık takibini de yapacağız. Öğrencilerimizin de gelmesiyle birlikte okulumuzun maskotu olacaklar. Yardıma koşan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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