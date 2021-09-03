Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi

“Eren Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik bölümü olarak yeterli malzememiz var” diyen Atlı, “Biz de arkadaşlarımızla birlikte operasyonumuzu rahatlıkla yaptık. Bu aşamadan sonra kedimizin ve yavrularının sağlık takibini de yapacağız. Öğrencilerimizin de gelmesiyle birlikte okulumuzun maskotu olacaklar. Yardıma koşan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde, doğum yapamayan sahipsiz kedi Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı'nın müdahalesi ile sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.
Battaniyenin üzerine konulan sahipsiz kedi, Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı'ya getirildi.
Battaniyenin üzerine konulan sahipsiz kedi, Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Laborant ve Veterinerlik Sağlık Bölümü Başkanı Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı'ya getirildi.
Atlı, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bu durumu bizi mutlu etti ve heyecanlandırdı. Kedilerimizin durumu çok iyi” dedi
“Eren Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik bölümü olarak yeterli malzememiz var” diyen Atlı, “Biz de arkadaşlarımızla birlikte operasyonumuzu rahatlıkla yaptık. Bu aşamadan sonra kedimizin ve yavrularının sağlık takibini de yapacağız. Öğrencilerimizin de gelmesiyle birlikte okulumuzun maskotu olacaklar. Yardıma koşan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.