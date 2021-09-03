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12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Antalya'nın Kemer ve Manavgat ilçelerindeki 12 otelde yapılan denetimlerde, toplam 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T19:47+0300
2021-09-03T19:47+0300
türkiye
antalya
otel
sahte içki
manavgat
kemer
kaçak
denetim
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren bazı otellerde kaçak ve sahte içki satışı ile sunumu yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Manavgat'ta 5, Kemer'de 19 olmak üzere toplam 24 otelde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Manavgat'ta 2 otelde 1558 litre, Kemer'de 10 otelde 3448 litre olmak üzere toplam 5 bin 6 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
türkiye
antalya
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antalya, otel, sahte içki, manavgat, kemer, kaçak, denetim

12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

19:47 03.09.2021
© AASahte içki
Sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Antalya'nın Kemer ve Manavgat ilçelerindeki 12 otelde yapılan denetimlerde, toplam 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren bazı otellerde kaçak ve sahte içki satışı ile sunumu yapıldığı yönünde bilgi aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Manavgat'ta 5, Kemer'de 19 olmak üzere toplam 24 otelde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, Manavgat'ta 2 otelde 1558 litre, Kemer'de 10 otelde 3448 litre olmak üzere toplam 5 bin 6 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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