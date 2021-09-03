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3 kızını öldüren imam cezaevinde intihara kalkıştı
3 kızını öldüren imam cezaevinde intihara kalkıştı
Trabzon'da salı günü küçük yaştaki 3 kızını katleden imam Emre Göktaş, cezaevinde yaşamına son vermeye çalıştı. Yaralanan Göktaş hastaneye kaldırıldı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T06:15+0300
2021-09-03T06:14+0300
yaşam
imam
intihar girişimi
cinayet
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Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren imam Emre Göktaş, cezaevinde intihara kalkıştı. 36 yaşındaki Göktaş; Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde bileklerini kesmeye çalıştı. Durumu fark eden gardiyanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Göktaş, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktaş'ın sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki imam olarak görev yapan Emre Göktaş salı günü 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kızlarını öldürmüştü.
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imam, intihar girişimi, cinayet

3 kızını öldüren imam cezaevinde intihara kalkıştı

06:15 03.09.2021
© DHAimam fotoğrafı - temsili
imam fotoğrafı - temsili - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA
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Trabzon'da salı günü küçük yaştaki 3 kızını katleden imam Emre Göktaş, cezaevinde yaşamına son vermeye çalıştı. Yaralanan Göktaş hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren imam Emre Göktaş, cezaevinde intihara kalkıştı. 36 yaşındaki Göktaş; Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde bileklerini kesmeye çalıştı.
Durumu fark eden gardiyanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Göktaş, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Göktaş'ın sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki imam olarak görev yapan Emre Göktaş salı günü 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kızlarını öldürmüştü.
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