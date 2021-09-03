https://tr.sputniknews.com/20210903/a-milli-erkek-voleybol-takimi-ispanyayi-3-1-yenerek-2de-2-yapti-1048594898.html

A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

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voleybol

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2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yendi.CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı.Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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