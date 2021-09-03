https://tr.sputniknews.com/20210903/ab-guvenlik-kosullari-saglanmasi-durumunda-kabilde-varlik-gosterecegiz-1048581247.html

AB: Güvenlik koşulları sağlanması durumunda Kabil'de varlık göstereceğiz

AB: Güvenlik koşulları sağlanması durumunda Kabil'de varlık göstereceğiz

AB ülkeleri, Taliban'la güvenli giriş çıkışların sağlama konusunda anlaşmaya varılması halinde Kabil'de yeniden varlık gösterme kararı aldı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T14:24+0300

2021-09-03T14:24+0300

2021-09-03T14:24+0300

afganistan

kabil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048084058_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_42b476d70c4bdf38dea361dc532f8434.jpg

Avrupa Birliği (AB), Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine rağmen Kabil'de Avrupa varlığını sürdürmeyi koordine etmeye karar verdiğini, ancak bunun 'güvenlik koşullarının sağlanması halinde' gerçekleşeceğini bildirdi. AB dışişleri bakanı Josep Borrell, "Güvenlik koşullarının karşılanması durumunda, Taliban’la iletişimi koordine etmek için Kabil’de AB varlığını da içeren şekilde çalışmaya karar verdik" dedi.

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, kabil