AB: Güvenlik koşulları sağlanması durumunda Kabil'de varlık göstereceğiz

Avrupa Birliği (AB), Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine rağmen Kabil'de Avrupa varlığını sürdürmeyi koordine etmeye karar verdiğini, ancak bunun 'güvenlik koşullarının sağlanması halinde' gerçekleşeceğini bildirdi. AB dışişleri bakanı Josep Borrell, "Güvenlik koşullarının karşılanması durumunda, Taliban’la iletişimi koordine etmek için Kabil’de AB varlığını da içeren şekilde çalışmaya karar verdik" dedi.
AB ülkeleri, Taliban'la güvenli giriş çıkışların sağlama konusunda anlaşmaya varılması halinde Kabil'de yeniden varlık gösterme kararı aldı.
Avrupa Birliği (AB), Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine rağmen Kabil'de Avrupa varlığını sürdürmeyi koordine etmeye karar verdiğini, ancak bunun 'güvenlik koşullarının sağlanması halinde' gerçekleşeceğini bildirdi.
AB dışişleri bakanı Josep Borrell, "Güvenlik koşullarının karşılanması durumunda, Taliban’la iletişimi koordine etmek için Kabil’de AB varlığını da içeren şekilde çalışmaya karar verdik" dedi.