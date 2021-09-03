Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210903/ab-ve-astrazeneca-asi-tedariki-konusunda-uzlasti-1048585632.html
AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı
AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı
Anlaşma çerçevesinde AstraZeneca, AB'ye üçüncü çeyrek bitimine kadar 60 milyon doz, dördüncü çeyrek bitimine kadar da 75 milyon doz aşı sağlayacak. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:51+0300
2021-09-03T15:57+0300
koronavirüs
avrupa birliği
koronavirüs aşısı
astrazenaca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74a3cbd657d7f02506f7463ad91df2b6.jpg
Avrupa Birliği (AB) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten AstraZeneca arasında aşı tedariki konusunda yaşanan davada uzlaşı sağlandı.AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı başlattığı hukuki sürecin taraflar arasında anlaşma sağlanarak sonlandırıldığını açıkladı.Açıklamada, AstraZeneca'nın AB'ye ikinci çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 100 milyon doz aşı teslim ettiği anımsatılarak, anlaşma çerçevesinde firmanın üçüncü çeyrek bitimine kadar 60 milyon doz, dördüncü çeyrek bitimine kadar da 75 milyon doz olmak üzere 2021 sonuna kadar toplam 135 milyon doz aşı tedarik etmeyi taahhüt ettiği kaydedildi.Gecikme yaşanırsa fiyatta indirim yapılacakBuna ilave olarak AstraZeneca'nın gelecek yıl Mart ayı bitimine kadar AB'ye 65 milyon doz aşı sağlayacağı belirtilen açıklamada, böylelikle firmanın ilk sözleşmeye uyumlu biçimde AB'ye toplamda 300 milyon doz aşı sağlamış olacağı ifade edildi.Açıklamada, firmanın AB üyesi ülkelere düzenli biçimde aşı teslimatı gerçekleştireceği, bir gecikme yaşanması durumunda aşı fiyatında indirim uygulayacağı bildirildi.AB'nin AstraZeneca ile 2020 yılı Ağustos ayında yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.AB Komisyonu, AstraZeneca'nın AB dışındaki ülkelerdeki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini istiyordu.Şirket ise AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarihi değil, bu konuda mümkün olan en fazla çabayı göstermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.AB tarafı Nisan ayında aşı alım anlaşmasına uymadığı ve tedarik gecikmeleri nedeniyle AstraZeneca'ya karşı Brüksel Mahkemesi'nde dava açmıştı.Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&amp;Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.AB yönetimi, bu hafta üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin tam olarak aşılandığını açıklamıştı.
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585586_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_ecced978b720391a1b44bd6d0a8edb6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, koronavirüs aşısı, astrazenaca

AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı

15:51 03.09.2021 (güncellendi: 15:57 03.09.2021)
© AAAstraZeneca koronavirüs aşısı
AstraZeneca koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
Abone ol
Anlaşma çerçevesinde AstraZeneca, AB'ye üçüncü çeyrek bitimine kadar 60 milyon doz, dördüncü çeyrek bitimine kadar da 75 milyon doz aşı sağlayacak.
Avrupa Birliği (AB) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten AstraZeneca arasında aşı tedariki konusunda yaşanan davada uzlaşı sağlandı.
AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı başlattığı hukuki sürecin taraflar arasında anlaşma sağlanarak sonlandırıldığını açıkladı.
Açıklamada, AstraZeneca'nın AB'ye ikinci çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 100 milyon doz aşı teslim ettiği anımsatılarak, anlaşma çerçevesinde firmanın üçüncü çeyrek bitimine kadar 60 milyon doz, dördüncü çeyrek bitimine kadar da 75 milyon doz olmak üzere 2021 sonuna kadar toplam 135 milyon doz aşı tedarik etmeyi taahhüt ettiği kaydedildi.

Gecikme yaşanırsa fiyatta indirim yapılacak

Buna ilave olarak AstraZeneca'nın gelecek yıl Mart ayı bitimine kadar AB'ye 65 milyon doz aşı sağlayacağı belirtilen açıklamada, böylelikle firmanın ilk sözleşmeye uyumlu biçimde AB'ye toplamda 300 milyon doz aşı sağlamış olacağı ifade edildi.
Açıklamada, firmanın AB üyesi ülkelere düzenli biçimde aşı teslimatı gerçekleştireceği, bir gecikme yaşanması durumunda aşı fiyatında indirim uygulayacağı bildirildi.
AB'nin AstraZeneca ile 2020 yılı Ağustos ayında yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.
AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.
AB Komisyonu, AstraZeneca'nın AB dışındaki ülkelerdeki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini istiyordu.
Şirket ise AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarihi değil, bu konuda mümkün olan en fazla çabayı göstermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.
AB tarafı Nisan ayında aşı alım anlaşmasına uymadığı ve tedarik gecikmeleri nedeniyle AstraZeneca'ya karşı Brüksel Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.
AB yönetimi, bu hafta üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin tam olarak aşılandığını açıklamıştı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:04Giresun'da fındıkları kurutabilmek için güneş duasına çıktılar
15:56Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
15:53Irak Türkmenleri lideri Turan: ABD çekiliyor ancak NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir
15:51NATO: Kabil Havalimanı'nın Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi hala müzakere ediliyor
15:51AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı
15:45Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı
15:43'10 liraya öpüşelim' dediler, 130 lirasını aldılar
15:41Baraja takılan partiler ‘yüzde 7’ye ne diyor?
15:39İlçe ilçe rakamlar ilk kez açıklandı: İstanbul aşılamada ne durumda?
15:21İBB'den 6 Eylül kararı: Toplu taşıma 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak
15:17Evden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki teyze yeğen, her yerde aranıyor
15:15NASA, Mars'tan ilk kayayı aldı ama görüntüleyemedi
15:13Rusya: Taliban hükümetinin muhtemel üyeleri ile temastayız
15:11İspanya'da şiddet geçmişi olan ebeveynler, vekaletinde olmayan çocuklarıyla görüşemeyecek
15:06Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi
15:02Galatasaray'ın UEFA listesinde 4 isim yer almadı
14:57Doğum sancısı çeken kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi
14:52Malatya'da Roma dönemine ait altın yaldızlı kitap ve sütun ele geçirildi
14:45CHP'li Öztunç: AK Parti’nin ‘yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam geldi
14:41Fatih Altaylı: Sürekli büyüyoruz ama cebimizdeki para küçülüyor