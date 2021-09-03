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https://tr.sputniknews.com/20210903/abd-baskani-biden-bu-asilanmamislarin-devam-eden-salgini-1048593091.html
ABD Başkanı Biden: Bu, aşılanmamışların devam eden salgını
ABD Başkanı Biden: Bu, aşılanmamışların devam eden salgını
ABD Başkanı Joe Biden, bugün açıklanan istihdam verisinin güçlü olmamasının nedeninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı olduğunu... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T19:18+0300
2021-09-03T19:18+0300
dünya
abd
joe biden
açıklama
salgın
koronavirüs
koronavirüs aşısı
delta varyantı
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Biden, ağustosa ilişkin istihdam raporunun açıklanmasının ardından Beyaz Saray'da değerlendirmelerde bulundu.ABD'de tarım dışı istihdamın ağustosta 235 bin kişi arttığına, işsizlik oranının ise yüzde 5.2'ye düştüğüne işaret eden Biden, "Gördüğümüz şey, dayanıklı ve güçlü ekonomik toparlanma. Biden planı işe yarıyor, sonuç alıyoruz." dedi.Biden, istihdam artışının devam ettiğini belirterek ülke ekonomisinin yılın ilk yarısında hızlı bir şekilde büyüdüğünü, ABD'nin ekonomisi salgın öncesi döneme göre daha büyük olan tek gelişmiş ülke olduğunu ifade etti.Kovid-19 salgınında Delta varyantının iniş çıkışlarını atlatabilecek bir ekonomi ve işgücü piyasası gördüklerini belirten Biden, Delta varyantıyla mücadelede daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.Biden, ekonomik toparlanmada olunması gereken yerde olmadıklarına dikkati çekerek, "Kovid-19'un Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bu, aşılanmamışların devam eden salgını" diye konuştu.'Delta varyantı, bugünkü istihdam raporunun güçlü olmamasının nedeni' Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilen kurtarma planı ve aşılama gibi eylemlerin Delta varyantı karşısında bile ekonominin büyümesini ve istihdam artışını mümkün kıldığını aktaran Biden, "Şüphesiz ki Delta varyantı bugünkü istihdam raporunun güçlü olmamasının neden" değerlendirmesinde bulundu.Biden, gelecek hafta Delta varyantıyla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını ifade etti.Kongre'nin ekonomi planını onaylama işini eylülde tamamlamasının da önemini yineleyen Biden, ekonomi planını 'ABD'nin geleceğine yatırım yapmak" olarak niteledi ve altyapı tasarısının "yıllarca süren çıkmaza son vereceğini' dile getirdi.Öte yandan ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh da ağustos ayı istihdam raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, istihdam rakamlarının ağustosta Delta varyantından etkilendiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210901/beyaz-sarayla-destekleyici-ucuncu-doz-asi-anlasmazligi-fdadan-ust-duzey-istifalara-yol-acti-1048519867.html
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abd, joe biden, açıklama, salgın, koronavirüs, koronavirüs aşısı, delta varyantı

ABD Başkanı Biden: Bu, aşılanmamışların devam eden salgını

19:18 03.09.2021
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Joe Biden, bugün açıklanan istihdam verisinin güçlü olmamasının nedeninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı olduğunu belirtti. Biden, Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ve gelecek hafta bu varyantla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını bildirdi.
Biden, ağustosa ilişkin istihdam raporunun açıklanmasının ardından Beyaz Saray'da değerlendirmelerde bulundu.
ABD'de tarım dışı istihdamın ağustosta 235 bin kişi arttığına, işsizlik oranının ise yüzde 5.2'ye düştüğüne işaret eden Biden, "Gördüğümüz şey, dayanıklı ve güçlü ekonomik toparlanma. Biden planı işe yarıyor, sonuç alıyoruz." dedi.
Biden, istihdam artışının devam ettiğini belirterek ülke ekonomisinin yılın ilk yarısında hızlı bir şekilde büyüdüğünü, ABD'nin ekonomisi salgın öncesi döneme göre daha büyük olan tek gelişmiş ülke olduğunu ifade etti.
Kovid-19 salgınında Delta varyantının iniş çıkışlarını atlatabilecek bir ekonomi ve işgücü piyasası gördüklerini belirten Biden, Delta varyantıyla mücadelede daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.
Biden, ekonomik toparlanmada olunması gereken yerde olmadıklarına dikkati çekerek, "Kovid-19'un Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bu, aşılanmamışların devam eden salgını" diye konuştu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
KORONAVİRÜS
'Beyaz Saray'la destekleyici üçüncü doz aşı anlaşmazlığı, FDA'dan üst düzey istifalara yol açtı'
1 Eylül, 18:07

'Delta varyantı, bugünkü istihdam raporunun güçlü olmamasının nedeni'

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilen kurtarma planı ve aşılama gibi eylemlerin Delta varyantı karşısında bile ekonominin büyümesini ve istihdam artışını mümkün kıldığını aktaran Biden, "Şüphesiz ki Delta varyantı bugünkü istihdam raporunun güçlü olmamasının neden" değerlendirmesinde bulundu.
Biden, gelecek hafta Delta varyantıyla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını ifade etti.
Kongre'nin ekonomi planını onaylama işini eylülde tamamlamasının da önemini yineleyen Biden, ekonomi planını 'ABD'nin geleceğine yatırım yapmak" olarak niteledi ve altyapı tasarısının "yıllarca süren çıkmaza son vereceğini' dile getirdi.
Öte yandan ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh da ağustos ayı istihdam raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, istihdam rakamlarının ağustosta Delta varyantından etkilendiğini belirtti.
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