https://tr.sputniknews.com/20210903/abd-disisleri-cinin-bizimle-ortak-calisabilecegi-alanlar-var-1048565671.html
ABD Dışişleri: Çin'in bizimle ortak çalışabileceği alanlar var
ABD Dışişleri: Çin'in bizimle ortak çalışabileceği alanlar var
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Washington'un Pekin'in bazı politikalarına ve uygulamalarına karşı olduğunu açıkça belirtirtmesinin yanında, ABD... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T02:33+0300
2021-09-03T02:33+0300
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dünya
abd
çin
sincan uygur özerk bölgesi
wendy sherman
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, bugün Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte Washington ile Pekin arasındaki gerilimli ilişkilerin seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.Sherman, yaptığı açıklamada, "(Çin'in) Bizimle çalışacağı bazı alanlar var, ancak neye inandığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk ve bunu, düzenlediğim toplantılarda kesinlikle epey açık bir şekilde belirttim" dedi.Yetkili, "Örneğin, Sincan'da yaşananların dehşet verici olduğuna, Uygurların başına gelenlerin tiksindirici olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Sherman, 25-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyerek, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve diğer yetkililerle görüşmüştü. Sherman, söz konusu görüşmede Uygur meselesinden ötürü endişe duyduklarını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210901/sorostan-yatirimcilara-uyari-cinin-hisse-senetlerine-karsi-dikkatli-olun-1048497378.html
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abd, çin, sincan uygur özerk bölgesi, wendy sherman
ABD Dışişleri: Çin'in bizimle ortak çalışabileceği alanlar var
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Washington'un Pekin'in bazı politikalarına ve uygulamalarına karşı olduğunu açıkça belirtirtmesinin yanında, ABD ve Çin'in birlikte çalışabileceği bazı alanların da olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, bugün Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte Washington ile Pekin arasındaki gerilimli ilişkilerin seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.
Sherman, yaptığı açıklamada, "(Çin'in) Bizimle çalışacağı bazı alanlar var, ancak neye inandığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk ve bunu, düzenlediğim toplantılarda kesinlikle epey açık bir şekilde belirttim" dedi.
Yetkili, "Örneğin, Sincan'da yaşananların dehşet verici olduğuna, Uygurların başına gelenlerin tiksindirici olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sherman, 25-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyerek, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve diğer yetkililerle görüşmüştü. Sherman, söz konusu görüşmede Uygur meselesinden ötürü endişe duyduklarını belirtmişti.