https://tr.sputniknews.com/20210903/abd-disisleri-cinin-bizimle-ortak-calisabilecegi-alanlar-var-1048565671.html

ABD Dışişleri: Çin'in bizimle ortak çalışabileceği alanlar var

ABD Dışişleri: Çin'in bizimle ortak çalışabileceği alanlar var

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Washington'un Pekin'in bazı politikalarına ve uygulamalarına karşı olduğunu açıkça belirtirtmesinin yanında, ABD... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T02:33+0300

2021-09-03T02:33+0300

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sincan uygur özerk bölgesi

wendy sherman

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, bugün Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte Washington ile Pekin arasındaki gerilimli ilişkilerin seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.Sherman, yaptığı açıklamada, "(Çin'in) Bizimle çalışacağı bazı alanlar var, ancak neye inandığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk ve bunu, düzenlediğim toplantılarda kesinlikle epey açık bir şekilde belirttim" dedi.Yetkili, "Örneğin, Sincan'da yaşananların dehşet verici olduğuna, Uygurların başına gelenlerin tiksindirici olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Sherman, 25-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyerek, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve diğer yetkililerle görüşmüştü. Sherman, söz konusu görüşmede Uygur meselesinden ötürü endişe duyduklarını belirtmişti.

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abd, çin, sincan uygur özerk bölgesi, wendy sherman