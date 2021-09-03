https://tr.sputniknews.com/20210903/abd-kabilden-tahliye-edilenler-arasinda-cocuk-kacirma-olaylari-yasandigi-iddiasini-arastiriyor-1048596953.html
'ABD, Kabil'den tahliye edilenler arasında çocuk kaçırma olayları yaşandığı iddiasını araştırıyor'
'ABD, Kabil'den tahliye edilenler arasında çocuk kaçırma olayları yaşandığı iddiasını araştırıyor'
ABD'nin, Afganistan'daki tahliyeler sırasında çok sayıda 18 yaş altı genç kızın Kabil'den kaçırılmış olabileceği yönündeki iddiaları araştırdığı bildirildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T22:17+0300
2021-09-03T22:17+0300
2021-09-03T22:19+0300
taliban kontrolünde afganistan
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afganistan
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çocuk kaçırma
birleşik arap emirlikleri (bae)
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ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığını sonladırma kararlarının ardından Kabil Havaalanı üzerinden gerçekleştirilen tahliyeler sırasında pek çok skandal gündeme gelmişti.AP ajansı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi içerisinden bir rapora atıfta bulunarak, Washington'un tahliyelerde çok sayıda 18 yaş altı genç kızın 'evli' olarak gösterilerek kaçırılmış olabileceği iddialarını araştırdığı bilgisini aktardı.Raporda Afgan kızların, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir aktarma merkezindeki yetkililere tecavüze uğradıklarını ve ülkeden ayrılma fırsatı karşılığında yaşlı erkeklerle evlenmeye zorlandıklarını söylediği belirtildi.Ayrıca raporda, çok sayıda Afgan kızın BAE'deki merkezde ve ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan, Afgan sığınmacıların yerleştirildiği Fort McCoy üssünde yetkililere, yaşlı erkeklerin eşleri olarak tanıtıldığı ifade edildi.Raporda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yönetimden konunun nasıl ele alınacağına dair rehberlik talebinde bulunduğu, ancak henüz bir tavsiye alıp alamadıklarına dair bir işaretin olmadığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210903/putin-afganistan-hakkinda-konustu-demokrasi-guc-kullanilarak-empoze-edilemez-1048573731.html
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abd, afganistan, çocuk, tahliye, çocuk kaçırma, birleşik arap emirlikleri (bae)
'ABD, Kabil'den tahliye edilenler arasında çocuk kaçırma olayları yaşandığı iddiasını araştırıyor'
22:17 03.09.2021 (güncellendi: 22:19 03.09.2021)
ABD'nin, Afganistan'daki tahliyeler sırasında çok sayıda 18 yaş altı genç kızın Kabil'den kaçırılmış olabileceği yönündeki iddiaları araştırdığı bildirildi.
ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığını sonladırma kararlarının ardından Kabil Havaalanı üzerinden gerçekleştirilen tahliyeler sırasında pek çok skandal gündeme gelmişti.
AP ajansı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi içerisinden bir rapora atıfta bulunarak, Washington'un tahliyelerde çok sayıda 18 yaş altı genç kızın 'evli' olarak gösterilerek kaçırılmış olabileceği iddialarını araştırdığı bilgisini aktardı.
Raporda Afgan kızların, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir aktarma merkezindeki yetkililere tecavüze uğradıklarını ve ülkeden ayrılma fırsatı karşılığında yaşlı erkeklerle evlenmeye zorlandıklarını söylediği belirtildi.
Ayrıca raporda, çok sayıda Afgan kızın BAE'deki merkezde ve ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan, Afgan sığınmacıların yerleştirildiği Fort McCoy üssünde yetkililere, yaşlı erkeklerin eşleri olarak tanıtıldığı ifade edildi.
Raporda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yönetimden konunun nasıl ele alınacağına dair rehberlik talebinde bulunduğu, ancak henüz bir tavsiye alıp alamadıklarına dair bir işaretin olmadığı kaydedildi.