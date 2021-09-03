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ABD'de bir kadın sahte aşı kartı kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı
ABD'de bir kadın sahte aşı kartı kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı
ABD'ye bağlı Hawaii Adası'na tatile giden Amerikalı kadın, sahte Kovid-19 aşı belgesi kullanmaktan gözaltına alındı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T04:24+0300
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Yerel basındaki haberlere göre, 24 yaşındaki Amerikan vatandaşı Chole Mrozak, ilaç firması Moderna'yı anımsatan 'Maderna' ismiyle düzenlediği sahte aşı kartı nedeniyle birkaç gün gözaltında tutuldu.Hawaii yerel yönetiminin Kovid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilere şart koştuğu 10 günlük karantina zorunluluğunu aşmak için 23 Ağustos'ta sahte belgeyle Ada'ya giriş yaptığı anlaşılan kadın, tatil dönüşü Hawaii havalimanında polis tarafından yakalandı.Duruşmaya kadar 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldıMrozak'ın, Illionis'te yaşamasına rağmen aşı kartında Delaware eyaletinde aşı olduğunun yazması ve harfler üzerinde oynama yapılmış olması polislerin gözünden kaçmadı.Hawaii'nin Kovid-19 acil durum kurallarını ihlal etmek ve yanlış beyanda bulunmaktan suçlanan genç kadın, duruşmaya kadar 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.Hawaii Başsavcılık Departmanı Sözcüsü geçen ay, aşı kartları üzerine oynama yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki turistin bir yıla kadar hapis veya 5 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210821/brezilyada-bir-kisi-6-doz-asi-yaptirirken-yakalandi-1048218299.html
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abd, hawaii, koronavirüs aşısı, aşı pasaportu

ABD'de bir kadın sahte aşı kartı kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı

04:24 03.09.2021
© REUTERS / Frank Augsteinkoronavirüs aşısı, ABD, toplu aşılama
koronavirüs aşısı, ABD, toplu aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Frank Augstein
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ABD'ye bağlı Hawaii Adası'na tatile giden Amerikalı kadın, sahte Kovid-19 aşı belgesi kullanmaktan gözaltına alındı.
Yerel basındaki haberlere göre, 24 yaşındaki Amerikan vatandaşı Chole Mrozak, ilaç firması Moderna'yı anımsatan 'Maderna' ismiyle düzenlediği sahte aşı kartı nedeniyle birkaç gün gözaltında tutuldu.
Hawaii yerel yönetiminin Kovid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilere şart koştuğu 10 günlük karantina zorunluluğunu aşmak için 23 Ağustos'ta sahte belgeyle Ada'ya giriş yaptığı anlaşılan kadın, tatil dönüşü Hawaii havalimanında polis tarafından yakalandı.

Duruşmaya kadar 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı

Mrozak'ın, Illionis'te yaşamasına rağmen aşı kartında Delaware eyaletinde aşı olduğunun yazması ve harfler üzerinde oynama yapılmış olması polislerin gözünden kaçmadı.
Hawaii'nin Kovid-19 acil durum kurallarını ihlal etmek ve yanlış beyanda bulunmaktan suçlanan genç kadın, duruşmaya kadar 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
Hawaii Başsavcılık Departmanı Sözcüsü geçen ay, aşı kartları üzerine oynama yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki turistin bir yıla kadar hapis veya 5 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
KORONAVİRÜS
Brezilya'da bir kişi 6. doz aşı yaptırırken yakalandı
21 Ağustos, 22:19
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