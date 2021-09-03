https://tr.sputniknews.com/20210903/abdde-sputnik-v-uretimi-baslayabilir-ucuncu-ulkelere-ihrac-edilecek-1048564599.html

ABD'de Sputnik V üretimi başlayabilir: Üçüncü ülkelere ihraç edilecek

ABD'de Sputnik V üretimi başlayabilir: Üçüncü ülkelere ihraç edilecek

Rusya Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı Alexis Rodzianko, ABD'li ilaç şirketlerinin, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi üçüncü ülkelere... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T01:18+0300

2021-09-03T01:18+0300

2021-09-03T01:18+0300

koronavirüs

abd

rusya

doğu ekonomi forumu

sputnik v

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Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Rodzianko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Dün Rusya Doğrudan Yatırım Fonu temsilcisiyle görüştük. Büyük projeleri olan Sputnik V, dünyada giderek daha fazla tanınırlık kazanıyor. Hatta üçüncü ülkelere ihracat için, Sputnik V’yi tanımayan ülkelerde üretim başlatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.Rodzianko, Sputnik V aşısının üretimi için görüşmeler yapıldığı ülkeler arasında ABD’nin olup olmadığı sorusuna, "Aralarında ABD’li ilaç şirketleri de var" yanıtını verdi.

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abd, rusya, doğu ekonomi forumu, sputnik v