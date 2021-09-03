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ABD'de Sputnik V üretimi başlayabilir: Üçüncü ülkelere ihraç edilecek
ABD'de Sputnik V üretimi başlayabilir: Üçüncü ülkelere ihraç edilecek
Rusya Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı Alexis Rodzianko, ABD'li ilaç şirketlerinin, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi üçüncü ülkelere... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
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doğu ekonomi forumu
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Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Rodzianko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Dün Rusya Doğrudan Yatırım Fonu temsilcisiyle görüştük. Büyük projeleri olan Sputnik V, dünyada giderek daha fazla tanınırlık kazanıyor. Hatta üçüncü ülkelere ihracat için, Sputnik V’yi tanımayan ülkelerde üretim başlatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.Rodzianko, Sputnik V aşısının üretimi için görüşmeler yapıldığı ülkeler arasında ABD’nin olup olmadığı sorusuna, "Aralarında ABD’li ilaç şirketleri de var" yanıtını verdi.
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abd, rusya, doğu ekonomi forumu, sputnik v

ABD'de Sputnik V üretimi başlayabilir: Üçüncü ülkelere ihraç edilecek

01:18 03.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Rusya Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı Alexis Rodzianko, ABD'li ilaç şirketlerinin, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi üçüncü ülkelere ihracata yönelik üretme olasılığını görüştüğünü söyledi.
Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Rodzianko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Dün Rusya Doğrudan Yatırım Fonu temsilcisiyle görüştük. Büyük projeleri olan Sputnik V, dünyada giderek daha fazla tanınırlık kazanıyor. Hatta üçüncü ülkelere ihracat için, Sputnik V’yi tanımayan ülkelerde üretim başlatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Rodzianko, Sputnik V aşısının üretimi için görüşmeler yapıldığı ülkeler arasında ABD’nin olup olmadığı sorusuna, "Aralarında ABD’li ilaç şirketleri de var" yanıtını verdi.
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