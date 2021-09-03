AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, ABB Başkanı Yavaş'a su tepkisi: Kenti 90'lı yıllara götürdü

"Seçimden önce 'Musluktan içilebilir su belediyenin en önemli projesidir.' dedi. Seçildikten sonra insanları bir damla suya hasret bıraktı. Bugün Ankara'da yaşanan susuzluk, kuraklığın kol gezdiği, çölün ortasındaki Afrika'nın başkentlerinde bile yok. Ankara bundan daha kurak, barajlarında bundan daha az suyun olduğu yıllar geçirdi. Ama hiçbir zaman böyle bir susuzluk yaşamadı. Ankaralının yaşadığı bir iklim veya kuraklık sorunu değildir. Bu sorun, CHP belediyecilik anlayışı ve Mansur Yavaş'ın beceriksiz başkanlığıdır. 21. yüzyılda, Türkiye'nin Başkentinin örneği az bulunabilecek bir beceriksizlikle belediyecilik krizine doğru sürükleniyor. 'Suyu bile veremeyen bir belediye ne işe yarar? Suyu bile veremeyen bir belediye başkanı hangi yüzle o koltukta oturabilir?' diye soruyorum."