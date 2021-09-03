https://tr.sputniknews.com/20210903/ak-parti-sosyal-medya-duzenlemesinde-ifade-ozgurluguyle-celismeyecek-bir-formul-arayisinda-1048572271.html

AK Parti, sosyal medya düzenlemesinde 'ifade özgürlüğüyle çelişmeyecek' bir formül arayışında

AK Parti, sosyal medya düzenlemesinde 'ifade özgürlüğüyle çelişmeyecek' bir formül arayışında

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili süreci hızlandıran AK Parti, cezai yaptırımlar için ifade özgürlüğüyle çelişmeyecek formül arayışında. Yalan haberlerde... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T11:28+0300

2021-09-03T11:28+0300

2021-09-03T11:27+0300

politika

ak parti

sosyal medya

mahir ünal

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığında önceki gün TBMM’de yapılan toplantıya Adalet, Ulaştırma Bakanlıkları ve İletişim Başkanlığı yetkilileri katıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Almanya, Fransa gibi ülkelerin sosyal medya düzenlemeleri tekrar incelenirken, dezenformasyon ya da yalan haberi, 'organize, örgütlü ve bilinçli' şekilde yayan sosyal medya kullanıcısına verilen cezai yaptırımlar tekrar gözden geçirildi.Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Almanya'nın düzenlemesinde dezenformasyon ve yalan haber paylaşımında bulunanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama cezaları yer alıyor. AK Partili yetkililer bir cezai yaptırımın gerekliliği üzerinde değerlendirmeler yaparken, bu yaptırımın Anayasa’nın 26. Maddesi’nin 1. fıkrasında yer alan “herkes düşünce ve kanaatlerini toplu olarak açıklamada ve yayma hakkına sahiptir” maddesi kapsamında olması ve bu madde ile çelişmemesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak, sosyal medyada güvenliği sağlayacak bir düzenleme için dünya örnekleri incelenmeye devam edilecek.Bir paylaşımın dezenformasyon ya da yalan haber olduğuna nasıl karar verileceği en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) içerisinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek 'Sosyal Medya Başkanlığı' kurulmasının planlandığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210831/selvi-sosyal-medya-duzenlemesinin-iki-puf-noktasi-var-1048467999.html

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ak parti, sosyal medya, mahir ünal