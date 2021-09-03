Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Enflasyon, politika faizini aştı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210903/aksenerden-cumhurbaskani-adayligi-aciklamasi-turkiyenin-onunu-tikayan-sahis-ben-olmayacagim-1048571447.html
Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım
Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak "Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T10:48+0300
2021-09-03T10:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
ömer çelik
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
iyi parti
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044852893_0:9:1600:909_1920x0_80_0_0_f03c5cfcdb4a19fd117c2eab68532eb2.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Akşener, 24 Haziran'dan ders çıkarıp, 31 Mart projesi üzerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iddia ortaya koyduğunu söyledi.Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir derdi olmadığını belirterek "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da düşmanı değil, ama bu ucube sistem Türkiye'nin düşmanı. Bu sistem düşmanı, dolayısıyla bu sistemin değişmesi lazım" dedi. Akşener, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmamız lazım parlamenter sistem için. Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu 'Acelesi yok' diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum... 'Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak'Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Cumhur İttifakı merak ediyor... Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar biz de açıklayalım."'Benim tanıdığım Ömer Çelik bunu yapmaz ve yaptırmaz'Akşener, FOX TV muhabirinin AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlenen basın açıklamasına alınmamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik için "Şahsının tercihine kalsa, benim tanıdığım Ömer Çelik, bunu yapmaz ve yaptırmaz" diyen Akşener, devamında "Esas mesele şu; olmayacak dendiğinde emir demir. Akıl gitti, sağduyu gitti. Bayraktar meselesinde söylediğimiz gibi, en çok zararın kendisine olduğu bir sistem bu. Benim tanığım Ömer Çelik, aklı, zekası, modernitesi asla böyle bir şeye cevaz vermez. Ama emir demiri kesmiş. Son derece yanlış bir yolda gidiliyor" ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044852893_164:0:1584:1065_1920x0_80_0_0_0fdad17f57d6bebe8cfd33241db526bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, ömer çelik, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, iyi parti, millet ittifakı

Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım

10:48 03.09.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak "Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Akşener, 24 Haziran'dan ders çıkarıp, 31 Mart projesi üzerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iddia ortaya koyduğunu söyledi.
Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir derdi olmadığını belirterek "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da düşmanı değil, ama bu ucube sistem Türkiye'nin düşmanı. Bu sistem düşmanı, dolayısıyla bu sistemin değişmesi lazım" dedi. Akşener, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmamız lazım parlamenter sistem için. Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu 'Acelesi yok' diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum...

'Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak'

Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Cumhur İttifakı merak ediyor... Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar biz de açıklayalım."

'Benim tanıdığım Ömer Çelik bunu yapmaz ve yaptırmaz'

Akşener, FOX TV muhabirinin AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlenen basın açıklamasına alınmamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik için "Şahsının tercihine kalsa, benim tanıdığım Ömer Çelik, bunu yapmaz ve yaptırmaz" diyen Akşener, devamında "Esas mesele şu; olmayacak dendiğinde emir demir. Akıl gitti, sağduyu gitti. Bayraktar meselesinde söylediğimiz gibi, en çok zararın kendisine olduğu bir sistem bu. Benim tanığım Ömer Çelik, aklı, zekası, modernitesi asla böyle bir şeye cevaz vermez. Ama emir demiri kesmiş. Son derece yanlış bir yolda gidiliyor" ifadesini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce