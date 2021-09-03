https://tr.sputniknews.com/20210903/aksenerden-cumhurbaskani-adayligi-aciklamasi-turkiyenin-onunu-tikayan-sahis-ben-olmayacagim-1048571447.html

Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım

Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak "Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T10:48+0300

2021-09-03T10:48+0300

2021-09-03T10:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

ömer çelik

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

iyi parti

millet ittifakı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Akşener, 24 Haziran'dan ders çıkarıp, 31 Mart projesi üzerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iddia ortaya koyduğunu söyledi.Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir derdi olmadığını belirterek "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da düşmanı değil, ama bu ucube sistem Türkiye'nin düşmanı. Bu sistem düşmanı, dolayısıyla bu sistemin değişmesi lazım" dedi. Akşener, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmamız lazım parlamenter sistem için. Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu 'Acelesi yok' diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum... 'Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak'Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Cumhur İttifakı merak ediyor... Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar biz de açıklayalım."'Benim tanıdığım Ömer Çelik bunu yapmaz ve yaptırmaz'Akşener, FOX TV muhabirinin AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlenen basın açıklamasına alınmamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik için "Şahsının tercihine kalsa, benim tanıdığım Ömer Çelik, bunu yapmaz ve yaptırmaz" diyen Akşener, devamında "Esas mesele şu; olmayacak dendiğinde emir demir. Akıl gitti, sağduyu gitti. Bayraktar meselesinde söylediğimiz gibi, en çok zararın kendisine olduğu bir sistem bu. Benim tanığım Ömer Çelik, aklı, zekası, modernitesi asla böyle bir şeye cevaz vermez. Ama emir demiri kesmiş. Son derece yanlış bir yolda gidiliyor" ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, ömer çelik, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, iyi parti, millet ittifakı