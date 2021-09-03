https://tr.sputniknews.com/20210903/antalyada-ormanlara-giris-yasagi-30-eylule-kadar-uzatildi-1048590872.html

Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Antalya sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, 30 Temmuz'da başlatılan ve 31 Ağustos'a kadar devam eden giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T18:11+0300

2021-09-03T18:11+0300

2021-09-03T18:11+0300

yaşam

türkiye

antalya

yangın

çevre ve şehircilik bakanlığı

yasak

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Antalya Valiliği, ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu durumun orman yangınlarına neden olmaması için tedbir kararları alındığı belirtildi.Buna göre, Antalya sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz'da başlatılan ve 31 Ağustos'a kadar devam eden giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığı vurgulandı.Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtildi.Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin de etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklarına işaret edilen açıklamada, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edileceği vurgulandı.Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

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türkiye, antalya, yangın, çevre ve şehircilik bakanlığı, yasak