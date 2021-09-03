Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210903/arastirma-facebookta-dezenformasyon-kaynaklari-6-kat-fazla-tiklaniyor-1048594051.html
Araştırma: Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor
Araştırma: Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor
ABD’de 2020 seçimleri sırasında Facebook’ta kullanıcı davranışlarını inceleyen bir araştırma, dezenformasyon yaptığı bilinen kaynakların, güvenilir haber... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T20:10+0300
2021-09-03T20:10+0300
yaşam
abd
facebook
dezenformasyon
araştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045083019_0:90:1800:1103_1920x0_80_0_0_8fdd0771c6c02533252890aa7c432801.jpg
Washington Post’un haberine göre, New York Üniversitesi ve Fransa’daki Grenoble Alpes Üniversitesi araştırmacıları, yakında yayımlanacak araştırma için Ağustos 2020 ile Ocak 2021 arasında Facebook’ta yayın yapan 2 bin 551 sayfanın aldığı etkileşimi inceledi.Araştırmada, dezenformasyon konusunda araştırma yapan kar amacı gütmeyen iki kuruluş olan NewsGuard ve Media Bias/Fact Check’in, yayıncıların siyasi çizgileri ve dezenformasyon yapma sıklıklarına göre gerçekleştirdiği sınıflandırmanın temel alındığı belirtildi.Araştırma sonucunca, dezenformasyon yaptığı belirtilen sol görüşlü Occupy Democrats ve sağ görüşlü Dan Bongino ve Breitbart gibi hesapların, bilinen ve güvenilir haber kaynaklarından 6 kat fazla etkileşim aldığı sonucuna ulaşıldı.Ayrıca dezenformasyon yapan aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü hesapların, yelpazenin aynı ucunda yer alan güvenilir sitelerden çok daha fazla etkileşim aldığı tespit edildi.Öte yandan, araştırma, sağ görüşlü hesapların diğerlerinden daha fazla dezenformasyon yaydığını saptadı.Washington Post, araştırmanın sonuçlarının, Facebook’un ABD’de 2018 ara seçimlerinden önce gerçekleştirdiği kendi araştırmasının sonuçlarıyla da örtüştüğünü vurguladı.Facebook, Washington Post’a konuyla ilgili verdiği yanıtta, araştırmanın içerikle etkileşime girenlerin sayısını ölçtüğünü ancak bunun yanlış haberi görüntüleyen gerçek kişi sayısını yansıtmadığını kaydetti. Site, görüntülenen haberlerin araştırma ile örtüşmediğini ifade etti.Öte yandan Facebook, sitenin görüntülenme istatistiklerini paylaşmayı reddediyor.ABD’de 2016 seçimlerinden beri endişeye neden olan Facebook’un dezenformasyon gücünü kapsamlı biçimde ölçtüğü bildirilen araştırmanın, şirketin algoritmalarının dezenformasyon yaydığı kanısını güçlendirmesi bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045083019_105:0:1696:1193_1920x0_80_0_0_39773fcc99cac214537c73a525a341a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, facebook, dezenformasyon, araştırma

Araştırma: Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor

20:10 03.09.2021
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
ABD’de 2020 seçimleri sırasında Facebook’ta kullanıcı davranışlarını inceleyen bir araştırma, dezenformasyon yaptığı bilinen kaynakların, güvenilir haber kaynaklarına oranla 6 kat fazla beğeni, paylaşım ve etkileşim aldığını ortaya koydu.
Washington Post’un haberine göre, New York Üniversitesi ve Fransa’daki Grenoble Alpes Üniversitesi araştırmacıları, yakında yayımlanacak araştırma için Ağustos 2020 ile Ocak 2021 arasında Facebook’ta yayın yapan 2 bin 551 sayfanın aldığı etkileşimi inceledi.
Araştırmada, dezenformasyon konusunda araştırma yapan kar amacı gütmeyen iki kuruluş olan NewsGuard ve Media Bias/Fact Check’in, yayıncıların siyasi çizgileri ve dezenformasyon yapma sıklıklarına göre gerçekleştirdiği sınıflandırmanın temel alındığı belirtildi.
Araştırma sonucunca, dezenformasyon yaptığı belirtilen sol görüşlü Occupy Democrats ve sağ görüşlü Dan Bongino ve Breitbart gibi hesapların, bilinen ve güvenilir haber kaynaklarından 6 kat fazla etkileşim aldığı sonucuna ulaşıldı.
Ayrıca dezenformasyon yapan aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü hesapların, yelpazenin aynı ucunda yer alan güvenilir sitelerden çok daha fazla etkileşim aldığı tespit edildi.
Öte yandan, araştırma, sağ görüşlü hesapların diğerlerinden daha fazla dezenformasyon yaydığını saptadı.
Washington Post, araştırmanın sonuçlarının, Facebook’un ABD’de 2018 ara seçimlerinden önce gerçekleştirdiği kendi araştırmasının sonuçlarıyla da örtüştüğünü vurguladı.
Facebook, Washington Post’a konuyla ilgili verdiği yanıtta, araştırmanın içerikle etkileşime girenlerin sayısını ölçtüğünü ancak bunun yanlış haberi görüntüleyen gerçek kişi sayısını yansıtmadığını kaydetti. Site, görüntülenen haberlerin araştırma ile örtüşmediğini ifade etti.
Öte yandan Facebook, sitenin görüntülenme istatistiklerini paylaşmayı reddediyor.
ABD’de 2016 seçimlerinden beri endişeye neden olan Facebook’un dezenformasyon gücünü kapsamlı biçimde ölçtüğü bildirilen araştırmanın, şirketin algoritmalarının dezenformasyon yaydığı kanısını güçlendirmesi bekleniyor.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:44İsviçre’de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan iş kadını 192 bin 825 euro ödeyecek
20:34A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı
20:33Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
20:32Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek
20:20'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
20:17Kraliçe Elizabeth'in ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar sızdı: 'Londra Köprüsü yıkıldı'
20:10Araştırma: Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor
19:59Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık
19:4712 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
19:36Putin: Lavrov ve Şoygu’nun parlamentoya gitmesine üzüleceğim
19:32Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
19:31Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı
19:18ABD Başkanı Biden: Bu, aşılanmamışların devam eden salgını
19:01KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza
19:01Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada
18:5628 Şubat davasında tutuklanan Çetin Doğan: Af dilemesi gerekenler onlardır, bizler değiliz
18:44New York, uyarılara rağmen Ida Kasırgası'na hazırlıksız yakalandı
18:42Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
18:38Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında ara karar
18:36Tokayev: Kazakistan’ın egemenliğiyle ilişkili nüanslar nedeniyle Afgan sığınmacıları kabul edemedik