https://tr.sputniknews.com/20210903/arjantinde-kano-suren-kadinla-balinanin-dansi-mest-etti-1048581351.html

Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti

Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti

Arjantin'de kano süre bir kadının altından geçen balina, minik hareketlerle kanonun yönünü değiştirdi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T14:26+0300

2021-09-03T14:26+0300

2021-09-03T14:26+0300

yaşam

spor

fotoğrafçılık

balina

deniz

kano

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Kano süren kadın ile balinanın su yüzeyindeki dansı, bir başka fotoğrafçının objektifine yansıdı.Çektiği video ve fotoğraflar sosyal medyada yayınlayan fotoğrafçı, kısa sürede çok fazla beğeni aldı.Tesadüf eseri, internetteki kano videosunu gören Analia Giorgetti, o anları 'olağanüstü' olarak ifade etti.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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spor, fotoğrafçılık, balina, deniz, kano