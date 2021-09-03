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https://tr.sputniknews.com/20210903/arjantinde-kano-suren-kadinla-balinanin-dansi-mest-etti-1048581351.html
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
Arjantin'de kano süre bir kadının altından geçen balina, minik hareketlerle kanonun yönünü değiştirdi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T14:26+0300
2021-09-03T14:26+0300
2021-09-03T14:26+0300
yaşam
spor
fotoğrafçılık
balina
deniz
kano
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Kano süren kadın ile balinanın su yüzeyindeki dansı, bir başka fotoğrafçının objektifine yansıdı.Çektiği video ve fotoğraflar sosyal medyada yayınlayan fotoğrafçı, kısa sürede çok fazla beğeni aldı.Tesadüf eseri, internetteki kano videosunu gören Analia Giorgetti, o anları 'olağanüstü' olarak ifade etti.
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spor, fotoğrafçılık, balina, deniz, kano
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
Arjantin'de kano süre bir kadının altından geçen balina, minik hareketlerle kanonun yönünü değiştirdi.
Kano süren kadın ile balinanın su yüzeyindeki dansı, bir başka fotoğrafçının objektifine yansıdı.
Çektiği video ve fotoğraflar sosyal medyada yayınlayan fotoğrafçı, kısa sürede çok fazla beğeni aldı.
Tesadüf eseri, internetteki kano videosunu gören Analia Giorgetti, o anları '
olağanüstü' olarak ifade etti.