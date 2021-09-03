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'Aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin Kuzey Kıbrıs'taki konseri iptal edildi' iddiası
'Aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin Kuzey Kıbrıs'taki konseri iptal edildi' iddiası
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T13:23+0300
2021-09-03T13:33+0300
yaşam
türkiye
konser
kuzey kıbrıs
aşı
yıldız tilbe
koronavirüs
pcr
koronavirüs aşısı
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi.Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kuzey Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin iptal edildiği ileri sürüldü.Tilbe, aşı ve PCR testi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:
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türkiye, konser, kuzey kıbrıs, aşı, yıldız tilbe, koronavirüs, pcr, koronavirüs aşısı

'Aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin Kuzey Kıbrıs'taki konseri iptal edildi' iddiası

13:23 03.09.2021 (güncellendi: 13:33 03.09.2021)
© AAYıldız Tilbe
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konserin iptal edildiği öne sürüldü.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kuzey Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin iptal edildiği ileri sürüldü.
Tilbe, aşı ve PCR testi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."
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