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Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/bae-heyeti-ucakla-afganistana-gitti-pakistan-havayollari-kabil-icin-ucak-bileti-satmaya-basladi-1048574304.html
BAE heyeti uçakla Afganistan'a gitti, Pakistan Havayolları Kabil için uçak bileti satmaya başladı
BAE heyeti uçakla Afganistan'a gitti, Pakistan Havayolları Kabil için uçak bileti satmaya başladı
Taliban Birleşik Arap Emirikleri'nden (BAE) bir heyetin uçakla Afganistan'a varmak üzere olduğunu duyurdu. Pakistan Havayolları da Kabil seferleri için uçak... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T12:20+0300
2021-09-03T12:20+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
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afganistan, pakistan, birleşik arap emirlikleri (bae)

BAE heyeti uçakla Afganistan'a gitti, Pakistan Havayolları Kabil için uçak bileti satmaya başladı

12:20 03.09.2021
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Taliban Birleşik Arap Emirikleri'nden (BAE) bir heyetin uçakla Afganistan'a varmak üzere olduğunu duyurdu. Pakistan Havayolları da Kabil seferleri için uçak bileti satışına başladı.
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