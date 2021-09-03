https://tr.sputniknews.com/20210903/bahceli-yuzde-7-secim-baraji-temsilde-adalet-ilkesine-derinlik-ve-canlilik-katacak-1048591172.html

Bahçeli: Yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak

Bahçeli: Yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak

MHP lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T18:12+0300

2021-09-03T18:12+0300

2021-09-03T18:12+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

politika

akp

açıklama

seçim barajı

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi’ni merkezine alan ilzam, isnat, asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir leke gibi yapışacaktır." ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, politika, akp, açıklama, seçim barajı, milliyetçi hareket partisi (mhp)