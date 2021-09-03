https://tr.sputniknews.com/20210903/bahceli-yuzde-7-secim-baraji-temsilde-adalet-ilkesine-derinlik-ve-canlilik-katacak-1048591172.html
Bahçeli: Yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak
Bahçeli: Yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak
MHP lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T18:12+0300
2021-09-03T18:12+0300
2021-09-03T18:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
politika
akp
açıklama
seçim barajı
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi’ni merkezine alan ilzam, isnat, asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir leke gibi yapışacaktır." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, politika, akp, açıklama, seçim barajı, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Bahçeli: Yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak
MHP lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi’ni merkezine alan ilzam, isnat, asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir leke gibi yapışacaktır." ifadelerini kullandı.