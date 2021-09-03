https://tr.sputniknews.com/20210903/balikesirdeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048596452.html

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Emendere mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T21:51+0300

2021-09-03T21:51+0300

2021-09-03T21:52+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

balıkesir

orman yangını

sındırgı

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Akşam saatlerinde Sındırgı'nın kırsal Emendere mahallesinde termal otel karşısında bulunan kızılçam ormanlık alanında meydana gelen yangın kontrol altına alındı.Sındırgı Orman İşletme Şefliği ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Bigadiç'ten gelen ekiplerin çok sayıda arazöz ve dozerlerle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.Helikopterlerin de havadan müdahale ettiği yangında 40 dekar çamlık alan yandı.Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210903/antalyada-ormanlara-giris-yasagi-30-eylule-kadar-uzatildi-1048590872.html

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balıkesir, orman yangını, sındırgı