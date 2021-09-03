https://tr.sputniknews.com/20210903/banksynin-kendini-dograyan-balonlu-kiz-eseri-acik-artirmaya-cikiyor-1048588052.html

Banksy'nin kendini doğrayan 'Balonlu Kız' eseri açık artırmaya çıkıyor

Banksy'nin kendini doğrayan 'Balonlu Kız' eseri açık artırmaya çıkıyor

Bansk'nin çerçevesi içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla kendini imha eden 'Balonlu Kız' eseri açık artırmaya çıkarılıyor. Eserin 5 ila 7... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T16:49+0300

2021-09-03T16:49+0300

2021-09-03T16:49+0300

banksy

açık artırma

müzayede

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103572/07/1035720750_0:279:3500:2248_1920x0_80_0_0_c88bb63465a39959af33c1530ae93232.jpg

Farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen Banksy'nin 2018'de gerçekleşen müzayedede kendini 'kısmen' imha eden 'Balonlu Kız' (yeni ismiyle Çöpteki Aşk) tablosu gelecek ay satışa çıkarılacak. Londra'daki Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak eserin 5 ila 7 milyon euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. 'Balonlu Kız' 2018'de çerçevesi içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla imha ettiği müzayedede 1.1 milyon sterline satılmıştı. Doğruma makinesinin çerçevenin içine gerçek kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından konulduğu belirtilmişti. Eserin şu anki sahibi, "Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden birinin ortaya çıkışının bir parçası olmak inanılmaz bir yolculuktu ama artık bu tabloyla vedalaşmanın vakti geldi" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

banksy, açık artırma, müzayede