Banksy'nin kendini doğrayan 'Balonlu Kız' eseri açık artırmaya çıkıyor

Farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen Banksy'nin 2018'de gerçekleşen müzayedede kendini 'kısmen' imha eden 'Balonlu Kız' (yeni ismiyle Çöpteki Aşk) tablosu gelecek ay satışa çıkarılacak. Londra'daki Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak eserin 5 ila 7 milyon euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. 'Balonlu Kız' 2018'de çerçevesi içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla imha ettiği müzayedede 1.1 milyon sterline satılmıştı. Doğruma makinesinin çerçevenin içine gerçek kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından konulduğu belirtilmişti. Eserin şu anki sahibi, "Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden birinin ortaya çıkışının bir parçası olmak inanılmaz bir yolculuktu ama artık bu tabloyla vedalaşmanın vakti geldi" dedi.
Bansk'nin çerçevesi içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla kendini imha eden 'Balonlu Kız' eseri açık artırmaya çıkarılıyor. Eserin 5 ila 7 milyon euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen Banksy'nin 2018'de gerçekleşen müzayedede kendini 'kısmen' imha eden 'Balonlu Kız' (yeni ismiyle Çöpteki Aşk) tablosu gelecek ay satışa çıkarılacak.
Londra'daki Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak eserin 5 ila 7 milyon euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
'Balonlu Kız' 2018'de çerçevesi içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla imha ettiği müzayedede 1.1 milyon sterline satılmıştı. Doğruma makinesinin çerçevenin içine gerçek kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından konulduğu belirtilmişti.
Eserin şu anki sahibi, "Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden birinin ortaya çıkışının bir parçası olmak inanılmaz bir yolculuktu ama artık bu tabloyla vedalaşmanın vakti geldi" dedi.