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Başakşehir'den su altında forma tanıtımı
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı
Başakşehir Kulübü, dünyada bir ilke imza atarak alternatif formasını su altında tanıttı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T13:08+0300
2021-09-03T13:10+0300
yaşam
spor
şahika ercümen
dalış
başakşehir
tanıtım
forma
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Geçen sezon yeşil renkteki alternatif formaları ile küresel iklim değişikliğine karşı mücadelede yeşil alanları korumanın önemi ve orman yangınlarına dikkat çeken Medipol Başakşehir, bu sezon giyeceği turkuaz renkli alternatif formalarında da 'su' temasına dikkat çekti.İstanbul ekibi, dünyada ilk defa forma tanıtımını su altında yaptı. Ortaköy Meydanı'nda gerçekleşen organizasyonda, su altındaki forma tanıtımını Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen gerçekleştirdi. Ercümen, İstanbul Boğazı'na dalışının ardından su altında formayla poz verdi. Gerçekleşen organizasyona, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman katıldı.Göksel Gümüşdağ: Suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedikMedipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Şahika Ercümen: Bir futbol kulübünün suya dikkat çekmesi çok anlamlıDünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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spor, şahika ercümen, dalış, başakşehir, tanıtım, forma

Başakşehir'den su altında forma tanıtımı

13:08 03.09.2021 (güncellendi: 13:10 03.09.2021)
© AABaşakşehir forma tanıtımı, Şahika Ercümen
Başakşehir forma tanıtımı, Şahika Ercümen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Başakşehir Kulübü, dünyada bir ilke imza atarak alternatif formasını su altında tanıttı.
Geçen sezon yeşil renkteki alternatif formaları ile küresel iklim değişikliğine karşı mücadelede yeşil alanları korumanın önemi ve orman yangınlarına dikkat çeken Medipol Başakşehir, bu sezon giyeceği turkuaz renkli alternatif formalarında da 'su' temasına dikkat çekti.
İstanbul ekibi, dünyada ilk defa forma tanıtımını su altında yaptı. Ortaköy Meydanı'nda gerçekleşen organizasyonda, su altındaki forma tanıtımını Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen gerçekleştirdi.
Ercümen, İstanbul Boğazı'na dalışının ardından su altında formayla poz verdi. Gerçekleşen organizasyona, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman katıldı.
© AADünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, su altında Başakşehir'in forma tanıtımını gerçekleştirdi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, su altında Başakşehir'in forma tanıtımını gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, su altında Başakşehir'in forma tanıtımını gerçekleştirdi
© AA

Göksel Gümüşdağ: Suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedik

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün burada yeni sezon formamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bugün bizim için çok farklı ve anlamlı bir gün. Bizim için büyük bir gurur olan milli sporcumuz Şahika hanımı burada görünce, izleyince daha büyük heyecan duyduk. Şahika hanıma bize bu organizasyonda destek verdiği için teşekkür ediyorum. İlk kez bir su altında bir forma tanıtımı yapılıyor. Dünyada bunun bir örneği de olmamış. Geçen sezon doğa temasıyla yola çıkmıştık ve üçüncü alternatif formamız yeşildi. Bu sene de temamız su. Üçüncü formamızdaki amacımız da suya dikkati çekmek. Dünyada suyun önemi gün geçtikçe artıyor. Kuraklığın hızla arttığı şu dönemde suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedik. Geçen yıl yeşil formamızla 'Uluslararası Ekoturizm' ödülünü almıştık. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği'nde de finale kaldık. Sanırım 7 Eylül'de de onu olacağız. Raporlara göre ülkemizin neredeyse yarısı olağanüstü kurak. Kuraklığı engellemenin en önemli yolu suyun israfını önlemektir. Dolayısıyla artarak devam ederse su kesintilerini daha çok yaşayacağız. Sel, hortum, fırtına gibi olayların ana nedeni de kuraklık. Örneklerine baktığımızda son 60 yılda 70'e yakın göl kurumuş. Daha net ifade etmem gerekirse; kuruyan göllerin toplam büyüklüğü Marmara Denizi'nin yüzölçümünden daha büyük. Çok tehlikeli bir şey. Türkiye'nin kuruyan göllerine, kuraklığa, su tasarrufuna dikkati çekmek için takımız bu sezon su temalı formasıyla sahada olacak.”
Su altında Başakşehir'in forma tanıtımını gerçekleştiren Şahika Ercümen - Sputnik Türkiye

Şahika Ercümen: Bir futbol kulübünün suya dikkat çekmesi çok anlamlı

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Benim için bugün burada olmak çok önemli. Aslında dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Önce Türkiye Şampiyonası, ardından da dünya şampiyonamız var. Bugün buraya gelme sebebim çok özel bir etkinlik olması. Bir futbol kulübünün sudaki yaşama, suya dikkat çekmesi çok çok anlamlı. Ben hem de bir sporcu olarak hem de en büyük amacı suları, sudaki canlıları, doğayı korumak olan milli sporcu olarak böyle bir etkinliğin yüzü olmak, böyle bir etkinlikte buluşmak benim için ayrı bir gurur. Böyle güzel bir formanın tüm sezon boyunca bu amaçlara dikkat çekmesi çok çok anlamlı."
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