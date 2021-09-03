Başakşehir'den su altında forma tanıtımı

"Bugün burada yeni sezon formamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bugün bizim için çok farklı ve anlamlı bir gün. Bizim için büyük bir gurur olan milli sporcumuz Şahika hanımı burada görünce, izleyince daha büyük heyecan duyduk. Şahika hanıma bize bu organizasyonda destek verdiği için teşekkür ediyorum. İlk kez bir su altında bir forma tanıtımı yapılıyor. Dünyada bunun bir örneği de olmamış. Geçen sezon doğa temasıyla yola çıkmıştık ve üçüncü alternatif formamız yeşildi. Bu sene de temamız su. Üçüncü formamızdaki amacımız da suya dikkati çekmek. Dünyada suyun önemi gün geçtikçe artıyor. Kuraklığın hızla arttığı şu dönemde suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedik. Geçen yıl yeşil formamızla 'Uluslararası Ekoturizm' ödülünü almıştık. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği'nde de finale kaldık. Sanırım 7 Eylül'de de onu olacağız. Raporlara göre ülkemizin neredeyse yarısı olağanüstü kurak. Kuraklığı engellemenin en önemli yolu suyun israfını önlemektir. Dolayısıyla artarak devam ederse su kesintilerini daha çok yaşayacağız. Sel, hortum, fırtına gibi olayların ana nedeni de kuraklık. Örneklerine baktığımızda son 60 yılda 70'e yakın göl kurumuş. Daha net ifade etmem gerekirse; kuruyan göllerin toplam büyüklüğü Marmara Denizi'nin yüzölçümünden daha büyük. Çok tehlikeli bir şey. Türkiye'nin kuruyan göllerine, kuraklığa, su tasarrufuna dikkati çekmek için takımız bu sezon su temalı formasıyla sahada olacak.”