https://tr.sputniknews.com/20210903/besiktas-sampiyonlar-ligi-kadrosunu-acikladi-1048579437.html
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 25 kişilik kadrosunu açıkladı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T13:39+0300
2021-09-03T13:39+0300
2021-09-03T13:39+0300
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uefa şampiyonlar ligi
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liste
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Miralem Pjanic'in transferinin ardından Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi listesini sürenin bitmesine dakikalar kala güncelledi.Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi için verdiği liste şu futbolculardan oluşuyor:Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile karşı karşıya gelecek.Siyah beyazlı takım grubundaki ilk maçını 15 Eylül'de Borussia Dortmund ile iç sahada yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20210903/besiktasta-pjanic-transferinin-perde-arkasi-1048571804.html
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uefa, ajax, beşiktaş, sporting lizbon, uefa şampiyonlar ligi, borussia dortmund, liste
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 25 kişilik kadrosunu açıkladı.
Miralem Pjanic'in transferinin ardından Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi listesini sürenin bitmesine dakikalar kala güncelledi.
Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi için verdiği liste şu futbolculardan oluşuyor
:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Siyah beyazlı takım grubundaki ilk maçını 15 Eylül'de Borussia Dortmund ile iç sahada yapacak.