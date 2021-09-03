https://tr.sputniknews.com/20210903/besiktasta-pjanic-transferinin-perde-arkasi-1048571804.html

Beşiktaş'ta Pjanic transferinin perde arkası

Beşiktaş'ta Pjanic transferinin perde arkası

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in de transfere yardım ettiği öğrenildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T11:20+0300

2021-09-03T11:20+0300

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beşiktaş

yaşam

transfer

perde arkası

miralem pjanic

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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu, dün akşam saatlerinde İstanbul’a indi.Pjanic’i kongre üyesi Tarkan Ser özel uçağı ile İstanbula getirdi ve hastanede kontrolden geçirip evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yolladılar. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre transferin öncesinde şu gelişmeler yaşandı:'Ljajic'in sözleşmesi feshedildi'"Toplam maliyeti 20.6 milyon euro’yu bulan Ljajic’in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah beyazlı yöneticiler, Barcelona’nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic teklifi ile karşılaştılar.Ljajic’in sözleşmesini feshetmek istediklerini belirten Beşiktaş yönetiminin isteği karşısında B planı bulunduğunu belirten Ramadani, 'Ljajic ile konuştum. Kendisi tazminatını almadan gitmek istemiyor. Onu ikna edebilirim. Eğer siz Ljajic’in tazminatının yarısını verirseniz ben de size Barcelona’dan oyuncu getiririm' yanıtını verdi.Bunun üzerine Sırp futbolcunun kontratı, feshedildi. Ljajic’e alacakların bir kısmı ve bonservisi verildi. Ljajic, Hasic gibi oyuncularında menajerliğini yapan Ramadani’nin yakın çevresine siyah beyazlı kulübe jest yaptığını ifade ederek 'Hayırlı olsun' dediği ifade edildi.'Yalçın'a sormadan anlaşma yapıldı'Bunun üzerine yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’a sormadan Pjanic için beklemeden el sıkıştılar. Ramadani, Barcelona ile konuşarak bu oyuncunun Beşiktaş’a kiralık olarak verilmesini sağladı."Dusko Tosic de yardım ettiÖte yandan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic de transferde etkin yol oynadı. Transferi UEFA listesine yetiştirebilmek için zamanla yarışan Beşiktaş'a telefon trafiğinde ve Pjanic ile iletişimde yardım eden Tosic, A Spor'a yaptığı açıklamada "Miralem Pjanic iyi arkadaşım. Beşiktaş'a yardım ettiğim için mutluyum. Pjanic inşallah iyi oynayacak" dedi.Siyah beyazlı kulüp, geçen sezon Ghezzal’ın evraklarını motosikletli kuryeyle yetiştirmişti. Bu sezon ise bu kez Pjanic’in evraklarının acil yetiştirilme durumu ortaya çıktı. Kulüp yetkilileri Barış Papila ve aracı kullanan Erdinç Gültekin, 22:45'te havaalanından aldıkları Miralem Pjanic'i 23:15'te hastaneye yetiştirdi. Sağlık kontrolü sonrası evraklar TFF binasına ulaştırıldı.Çebi: Hocamızın çok istediği bir transferdiBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'yine enteresan bir transfer olduğunu' belirterek "Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olmak istiyoruz. Başarılı olacak bir takım yapmaya çalıştık. Lig de bizim için önemli. Transferi noktaladık. Hayırlı olsun" dedi.Bunların planlandığını, ancak son saniyelerde işlemin bittiğini dile getiren Çebi, "UEFA listesine adını verdik çok şükür. 1-2 dakika kala yetiştirdik. Hocamızın çok istediği bir transferdi" diye konuştu.Maaşı ne kadar?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:“Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 euro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir.”

https://tr.sputniknews.com/20210902/besiktas-miralem-pjanic-ile-anlasmaya-vardi-1048560782.html

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beşiktaş, transfer, perde arkası, miralem pjanic