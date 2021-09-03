https://tr.sputniknews.com/20210903/bingolde-ormanlik-alanlara-girisler-10-ekime-kadar-yasaklandi-1048597872.html

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler 10 Ekim'e kadar yasaklandı

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler 10 Ekim'e kadar yasaklandı

Bingöl'de ormanlık alanlara girişlerin 10 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T22:51+0300

2021-09-03T22:51+0300

2021-09-03T22:51+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

türkiye

orman yangını

bingöl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048016842_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_60e04ea1b40ea757a54081f2808910c0.jpg

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çeşitli yasaklar ve tedbirler alındığı belirtildi.Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi ve bitişiği ile ormanla ilişiği bulunmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden çıkan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı bildirildi.Açıklamada, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Kaymakamlıkların ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin şekilde gözetim ve denetim yapacakları belirtilen açıklamada, "Gerekli hallerde kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı her türlü tedbir alınarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacak. Bu karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak." ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210829/bingolde-2-farkli-noktada-orman-yangini-1048429307.html

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, orman yangını, bingöl