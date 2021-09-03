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Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210903/bingolde-ormanlik-alanlara-girisler-10-ekime-kadar-yasaklandi-1048597872.html
Bingöl'de ormanlık alanlara girişler 10 Ekim'e kadar yasaklandı
Bingöl'de ormanlık alanlara girişler 10 Ekim'e kadar yasaklandı
Bingöl'de ormanlık alanlara girişlerin 10 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T22:51+0300
2021-09-03T22:51+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
orman yangını
bingöl
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Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çeşitli yasaklar ve tedbirler alındığı belirtildi.Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi ve bitişiği ile ormanla ilişiği bulunmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden çıkan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı bildirildi.Açıklamada, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Kaymakamlıkların ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin şekilde gözetim ve denetim yapacakları belirtilen açıklamada, "Gerekli hallerde kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı her türlü tedbir alınarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacak. Bu karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak." ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20210829/bingolde-2-farkli-noktada-orman-yangini-1048429307.html
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türkiye, orman yangını, bingöl

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler 10 Ekim'e kadar yasaklandı

22:51 03.09.2021
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİBingöl’ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ
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Bingöl'de ormanlık alanlara girişlerin 10 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çeşitli yasaklar ve tedbirler alındığı belirtildi.
Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi ve bitişiği ile ormanla ilişiği bulunmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden çıkan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaresi, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanlarını çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."
Kaymakamlıkların ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin şekilde gözetim ve denetim yapacakları belirtilen açıklamada, "Gerekli hallerde kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı her türlü tedbir alınarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacak. Bu karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak." ifadelerine yer verildi.
Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı 2 köydeki ormanlık alanlarda yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
TÜRKİYE
Bingöl’de 2 farklı noktada orman yangını
29 Ağustos, 20:03
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