https://tr.sputniknews.com/20210903/bugra-kavuncudan-ahmet-nerede-aciklamasi-1048577755.html

Buğra Kavuncu’dan ‘Ahmet nerede’ açıklaması

Buğra Kavuncu’dan ‘Ahmet nerede’ açıklaması

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 'Hudut namustur' yazılı pankartı kendisinin astırdığını iddia eden Ahmet Çakmak isimli gençten haber alınamadığını... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T13:15+0300

2021-09-03T13:15+0300

2021-09-03T13:15+0300

politika

sosyal medya

açıklama

pankart

iyi parti

buğra kavuncu

hudut namustur

ahmet çakmak

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ahmet Çakmak isimli gencin 'Hudut namustur' yazılı pankartlarla ilgili yayınladığı videoyu değerlendirdi.Çakmak'ın "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler, para ve başka şeyler vadettiler. Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim ve kullanılmaktan pişman olduğum için bu videoyu çektim" şeklindeki ifadesine değinen Kavuncu, bunun doğru bir haber olmadığını söyledi.Kavuncu, bunun baskı altında verilmiş bir beyan olduğu görüşünü dile getirerek "İstanbul İl Başkanlığı olarak binlerce teşkilat mensubumuz var. Kendi teşkilatımız var. Böyle bir ihtiyacımız olsa zaten biz kendi teşkilatlarımızla bu pankartları asarız. Zaten şu anda İstanbul'da birçok ilçede, il başkanlığımızın binasında 'Hudut namustur' yazısı asılı. Dolayısıyla konu kesinlikle anlatıldığı gibi değil" açıklamasında bulundu.Çakmak'tan haber alınamadığını kaydeden Kavuncu, "Neredeyse yerinin tespit edilip bulunmasını, sağlıklı bir şekilde artık neredeyse, kimler tarafından tutuluyorsa sağlıklı bir şekilde emniyet tarafından tespit edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Umarım sağlığı yerindedir" dedi.'Umarım bu genç arkadaşımızın sağlığı yerindedir'Kavuncu, "Hudut namustur" sözünün, kendilerinin de arkasında durduğu bir söz olduğunu belirterek Çakmak'la tanışıklığını anlattı."Bu pankartlar asıldıktan sonra, biz bu gençlere destek amacıyla gitmiştik. Bu arkadaşı ilk kez orada görmüştüm, bu pankartlar asıldığında" ifadesini kullanan Kavuncu, sözlerini şöyle noktaladı:"Dolayısıyla bir algı yaratılmak isteniyor, sosyal medya üzerinden de böyle bir yanlış bilgilendirme yapılıyor. Konunun doğrusu budur. Tekrar ediyorum, umarım bu genç arkadaşımızın sağlığı yerindedir ve bir an önce nerede olduğu bulunur, tespit edilir."

https://tr.sputniknews.com/20210821/istanbulda-hudut-namustur-pankartlariyla-ilgili-gozaltina-alinan-semir-yapici-saldiriya-ugradi--1048214613.html

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