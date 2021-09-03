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'Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' iddiası
'Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' iddiası
Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı adamlarıyla Bodrum'da bir şantiyeyi bastığı öne sürüldü. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:47+0300
2021-09-03T16:47+0300
türkiye
bodrum
arazi
silah
baskın
bülent eczacıbaşı
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Geçtiğimiz aylarda iş insanı Bülent Eczacıbaşı, halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10’a yakın kaçak yapıyla gündeme gelmişti.Medyaradar'ın haberine göre, uydu görüntüsü üzerinden tüm bu kanunsuzlukları belgeleyen Bodrumlular, belgeleriyle birlikte hem Bodrum Belediyesi’ne hem CİMER’e suç duyurusunda bulunmuş, Eczacıbaşı’nın konuya dair tek açıklaması ise “Zaten imar affı başvurusunda bulunduk” demek olmuştu.'Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize'Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi’nin girişimiyle sahili kapatan duvarın yıkıldığı öğrenilirken, hızını alamayan Eczacıbaşı’nın bu kez komşu şantiyeleri silahlı adamları ile bastığı ve şantiye çalışanlarının cep telefonlarının gasp edilmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, çalışanların “Burası özel arazi, buraya giremezsiniz” uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize” dediği görüldü.Görüntülerde aynı çalışanın “Polise şikayet edeceğiz” uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Et” yanıtını vermesinin ardından Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı adamları ve Oya Eczacıbaşı, komşu şantiyedeki çalışanın elindeki telefonu zor kullanarak aldı ve görüntüleri silmeye başladı. Yaşanan kısa arbedenin ardından bu şantiye baskını esnasında kayıtların silindiğine emin olan Eczacıbaşı ve silahlı korumaları şantiye alanını terk etti.
türkiye
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bodrum, arazi, silah, baskın, bülent eczacıbaşı

'Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' iddiası

16:47 03.09.2021
© AABülent Eczacıbaşı
Bülent Eczacıbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı adamlarıyla Bodrum'da bir şantiyeyi bastığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Bülent Eczacıbaşı, halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10’a yakın kaçak yapıyla gündeme gelmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, uydu görüntüsü üzerinden tüm bu kanunsuzlukları belgeleyen Bodrumlular, belgeleriyle birlikte hem Bodrum Belediyesi’ne hem CİMER’e suç duyurusunda bulunmuş, Eczacıbaşı’nın konuya dair tek açıklaması ise “Zaten imar affı başvurusunda bulunduk” demek olmuştu.

'Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize'

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi’nin girişimiyle sahili kapatan duvarın yıkıldığı öğrenilirken, hızını alamayan Eczacıbaşı’nın bu kez komşu şantiyeleri silahlı adamları ile bastığı ve şantiye çalışanlarının cep telefonlarının gasp edilmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, çalışanların “Burası özel arazi, buraya giremezsiniz” uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize” dediği görüldü.
Görüntülerde aynı çalışanın “Polise şikayet edeceğiz” uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Et” yanıtını vermesinin ardından Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı adamları ve Oya Eczacıbaşı, komşu şantiyedeki çalışanın elindeki telefonu zor kullanarak aldı ve görüntüleri silmeye başladı. Yaşanan kısa arbedenin ardından bu şantiye baskını esnasında kayıtların silindiğine emin olan Eczacıbaşı ve silahlı korumaları şantiye alanını terk etti.
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