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'Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' iddiasına Eczacıbaşı Holding'den açıklama
'Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' iddiasına Eczacıbaşı Holding'den açıklama
Eczacıbaşı Holding, Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı adamlarıyla Bodrum'da bir şantiyeyi bastığına yönelik haberlerle ilgili, "Bülent Eczacıbaşı, bölgede... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T21:08+0300
2021-09-03T21:08+0300
türkiye
açıklama
bülent eczacıbaşı
holding
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Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı korumalarıyla birlikte Bodrum'da bir şantiyede çekilen görüntüleri gündem oldu.Eczacıbaşı’nın, eşi ve korumaları ile birlikte Bodrum’da bir şantiyeye girdiği görüntülerde çalışanların “Burası özel arazi, buraya giremezsiniz” uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize” dediği duyuldu.Görüntülerde aynı çalışanın “Polise şikâyet edeceğiz” uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Et” yanıtını verdi. Eczacıbaşı'nın arkasındaki belinde silah olduğu görülen beyaz gömlekli bir kişi, videoyu çeken kişinin telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Eczacıbaşı Holding'den açıklama yapıldı.Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Eczacıbaşı Cennet Koyu’nu kapatmak isteyince olay çıktı' başlığıyla yayınlanan içerikler, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu olayda, Bodrum’daki kendi arazisine ulaşmak için tek yol olan ve kamu mülkiyetinde bulunan araziden geçmek isteyen Bülent Eczacıbaşı, bölgede ruhsatsız olarak yapılan inşaatın görevlileri tarafından 'burası özel arazi' denilerek engellenmek istenmiş ve bu nedenle tartışma yaşanmıştır. Konuya ilişkin adli süreç devam etmektedir"
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açıklama, bülent eczacıbaşı, holding

'Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' iddiasına Eczacıbaşı Holding'den açıklama

21:08 03.09.2021
© AABülent Eczacıbaşı
Bülent Eczacıbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Eczacıbaşı Holding, Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı adamlarıyla Bodrum'da bir şantiyeyi bastığına yönelik haberlerle ilgili, "Bülent Eczacıbaşı, bölgede ruhsatsız olarak yapılan inşaatın görevlileri tarafından 'burası özel arazi' denilerek engellenmek istenmiş ve bu nedenle tartışma yaşanmıştır" açıklamasında bulundu.
Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı korumalarıyla birlikte Bodrum'da bir şantiyede çekilen görüntüleri gündem oldu.
Eczacıbaşı’nın, eşi ve korumaları ile birlikte Bodrum’da bir şantiyeye girdiği görüntülerde çalışanların “Burası özel arazi, buraya giremezsiniz” uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize” dediği duyuldu.
Görüntülerde aynı çalışanın “Polise şikâyet edeceğiz” uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Et” yanıtını verdi. Eczacıbaşı'nın arkasındaki belinde silah olduğu görülen beyaz gömlekli bir kişi, videoyu çeken kişinin telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.
Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Eczacıbaşı Holding'den açıklama yapıldı.
Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Eczacıbaşı Cennet Koyu’nu kapatmak isteyince olay çıktı' başlığıyla yayınlanan içerikler, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu olayda, Bodrum’daki kendi arazisine ulaşmak için tek yol olan ve kamu mülkiyetinde bulunan araziden geçmek isteyen Bülent Eczacıbaşı, bölgede ruhsatsız olarak yapılan inşaatın görevlileri tarafından 'burası özel arazi' denilerek engellenmek istenmiş ve bu nedenle tartışma yaşanmıştır. Konuya ilişkin adli süreç devam etmektedir"
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