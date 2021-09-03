https://tr.sputniknews.com/20210903/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-asi-olmayan-iscilerden-6-eylul-itibariyla-pcr-testi-istenecek-1048585988.html

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:56+0300

2021-09-03T15:56+0300

2021-09-03T16:14+0300

koronavirüs

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

işçi

işveren

pandemi

koronavirüs

kovid-19

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu' ifadeleri kullanıldı.Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli yazı 81 il valiliğine gönderildi. Açıklamada, 'işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı' kaydedildi.Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, işçi, işveren, pandemi, koronavirüs, kovid-19