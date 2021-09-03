https://tr.sputniknews.com/20210903/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-asi-olmayan-iscilerden-6-eylul-itibariyla-pcr-testi-istenecek-1048585988.html
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:56+0300
2021-09-03T15:56+0300
2021-09-03T16:14+0300
koronavirüs
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
işçi
işveren
pandemi
koronavirüs
kovid-19
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu' ifadeleri kullanıldı.Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli yazı 81 il valiliğine gönderildi. Açıklamada, 'işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı' kaydedildi.Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, işçi, işveren, pandemi, koronavirüs, kovid-19
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
15:56 03.09.2021 (güncellendi: 16:14 03.09.2021)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu' ifadeleri kullanıldı.
Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi
ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli yazı 81 il valiliğine
gönderildi. Açıklamada, 'işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı
' kaydedildi.
Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."