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https://tr.sputniknews.com/20210903/cengiz-holdingin-projesine-vergi-ve-kdv-muafiyeti-verildi-1048577134.html
Cengiz Holding'in projesine vergi ve KDV muafiyeti verildi
Cengiz Holding'in projesine vergi ve KDV muafiyeti verildi
Cengiz Holding bağlı Eti Bakır şirketine, 1.6 milyar TL yatırım bedeli ile alınan proje kapsamında destek verilmesine ilişkin karar yayınlanarak yürürlüğe... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T13:02+0300
2021-09-03T13:02+0300
ekonomi
kdv
cengiz holding
mehmet cengiz
resmi gazete
gümrük vergisi
muafiyet
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Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'ın Samsun'da kuracağı 1,6 milyar TL'lik katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisine gümrük vergisi ve KDV muafiyeti dahil birçok destek tanındı.Samsun’da başlangıç tarihi 1 Mart olarak belirtilen katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisinin tevsi ve ürün çeşitlendirme yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sabit yatırım tutarı 1.6 milyar TL olarak belirlenen projenin 4 yılda tamamlanması ve 300 ilave, 20 de nitelikli personel istihdamı yaratması öngörülüyor.Birçok destek kararda yer aldıTevsi ve ürün çeşitlendirme yatırım süresi sonunda, işletmenin yıllık 15 bin ton katot bakır, 250 bin ton da DAP gübresi ek üretim kapasitesine ulaşması planlanıyor.Karar kapsamında projeye; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimi (vergi indirim oranı: yüzde 100, yatırım katkı oranı yüzde 80, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreli SGK işveren primi desteği, 10 yıl süreli gelir vergisi stopaj desteği, azami 20 milyon TL tutarında ve 5 yıl süreli nitelikli personel desteği, 75 milyon TL ile sınırlı 10 yıla kadar enerji tüketim harcamalarının yüzde 50 oranında enerji desteği ve yatırım yeri tahsisi teşvikleri sağlanacak.
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kdv, cengiz holding, mehmet cengiz, resmi gazete, gümrük vergisi, muafiyet

Cengiz Holding'in projesine vergi ve KDV muafiyeti verildi

13:02 03.09.2021
© DHAMehmet Cengiz
Mehmet Cengiz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA
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Cengiz Holding bağlı Eti Bakır şirketine, 1.6 milyar TL yatırım bedeli ile alınan proje kapsamında destek verilmesine ilişkin karar yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'ın Samsun'da kuracağı 1,6 milyar TL'lik katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisine gümrük vergisi ve KDV muafiyeti dahil birçok destek tanındı.
Samsun’da başlangıç tarihi 1 Mart olarak belirtilen katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisinin tevsi ve ürün çeşitlendirme yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sabit yatırım tutarı 1.6 milyar TL olarak belirlenen projenin 4 yılda tamamlanması ve 300 ilave, 20 de nitelikli personel istihdamı yaratması öngörülüyor.

Birçok destek kararda yer aldı

Tevsi ve ürün çeşitlendirme yatırım süresi sonunda, işletmenin yıllık 15 bin ton katot bakır, 250 bin ton da DAP gübresi ek üretim kapasitesine ulaşması planlanıyor.
Karar kapsamında projeye; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimi (vergi indirim oranı: yüzde 100, yatırım katkı oranı yüzde 80, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreli SGK işveren primi desteği, 10 yıl süreli gelir vergisi stopaj desteği, azami 20 milyon TL tutarında ve 5 yıl süreli nitelikli personel desteği, 75 milyon TL ile sınırlı 10 yıla kadar enerji tüketim harcamalarının yüzde 50 oranında enerji desteği ve yatırım yeri tahsisi teşvikleri sağlanacak.
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