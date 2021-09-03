https://tr.sputniknews.com/20210903/chpli-oztunc-ak-partinin-yuzde-21-buyuduk-dedigi-gun-dogalgaza-yuzde-15-zam-geldi-1048582248.html
CHP'li Öztunç: AK Parti’nin ‘yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam geldi
CHP'li Öztunç: AK Parti’nin ‘yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam geldi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı" dedi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T14:45+0300
2021-09-03T14:45+0300
2021-09-03T14:45+0300
türkiye
ak parti
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elektrik
doğalgaz
ali öztunç
zam
büyüme oranı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi.‘Millet inim inim inliyor‘Türkiye'de ekonominin durumunun, AK Parti'nin açıklamalarının tam tersi olduğunu söyleyen Öztunç, "Ekonomi bitmiş durumda, millet perişan. AK Parti, 'yüzde 21 büyüdük' diyor. AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Elektriğe de zam geliyor ve AK Parti 'büyüdük' diyor. Her 'doğalgaz bulduk' yalanını ortaya attıklarında, doğalgaza zam yaptılar. Bunlar yalancı iktidar. AK Parti demek, zam demektir. İşleri, güçleri zam yapmak. Doğalgaza bir yılda yapılan zamlara bakın. Elektriğe yapılan zamma bakın gazeteci arkadaşlar, fatura ödemiyor musunuz? Vatandaş fatura ödemiyor mu, görmüyor mu? Tayyip Erdoğan'ın sarayda keyfi yerinde. Tayyip Erdoğan doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası ödemiyor, sarayda yaşıyor. 'Her şey çok güzel, hayat güzel. Her şey ucuz, milletin keyfi yerinde' diye düşünüyor ama millet inim inim inliyor bunların elinden. Artık gidiyorlar, anketlerde bunu gösterdi" diye konuştu.
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ak parti, chp, elektrik, doğalgaz, ali öztunç, zam, büyüme oranı
CHP'li Öztunç: AK Parti’nin ‘yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam geldi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi.
‘Millet inim inim inliyor‘
Türkiye'de ekonominin durumunun, AK Parti'nin açıklamalarının tam tersi olduğunu söyleyen Öztunç, "Ekonomi bitmiş durumda, millet perişan. AK Parti, 'yüzde 21 büyüdük' diyor. AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Elektriğe de zam geliyor ve AK Parti 'büyüdük' diyor. Her 'doğalgaz bulduk' yalanını ortaya attıklarında, doğalgaza zam yaptılar. Bunlar yalancı iktidar. AK Parti demek, zam demektir. İşleri, güçleri zam yapmak. Doğalgaza bir yılda yapılan zamlara bakın. Elektriğe yapılan zamma bakın gazeteci arkadaşlar, fatura ödemiyor musunuz? Vatandaş fatura ödemiyor mu, görmüyor mu? Tayyip Erdoğan'ın sarayda keyfi yerinde. Tayyip Erdoğan doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası ödemiyor, sarayda yaşıyor. 'Her şey çok güzel, hayat güzel. Her şey ucuz, milletin keyfi yerinde' diye düşünüyor ama millet inim inim inliyor bunların elinden. Artık gidiyorlar, anketlerde bunu gösterdi" diye konuştu.