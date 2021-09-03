https://tr.sputniknews.com/20210903/ciftlik-bankin-kurucusu-aydin-o-donemde-arkamda-bir-guc-vardi-1048587160.html

Çiftlik Bank’ın kurucusu Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı

Çiftlik Bank’ın kurucusu Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı

'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın “Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi” dedi... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T16:36+0300

2021-09-03T16:36+0300

2021-09-03T16:38+0300

türkiye

cezaevi

bitcoin

dolandırıcılık

röportaj

çiftlik bank

mehmet aydın

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Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinden tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun sorularını yanıtladı.‘Yurtdışındayken Çiftlik Bank’a para yatıran kişi yada kişilerle irtibatınız oldu mu’ sorusuna Aydın’ın cevabı “İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkana kadar bazı üyelerle, grup liderleri ile görüştüğüm oldu. Mal varlığıma el konulduğu için ben de onları savcılığa yönlendirdim. Yurtdışında bulunan mal varlığım Bitcoin ile de ödeyeceğimi söylemiştim. Yurtdışında da mal varlığıma el konuldu. Sözümü tutamayacağımı anlayınca iletişimi kopardım” şeklinde oldu.‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın kaçış sürecini de şöyle anlattı:‘Seni destekliyoruz’ diyen yüzlerce insan vardı’‘Başından beri yalnız mıydınız’ sorusu üzerine Aydın “Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi. Dönemin sivil, askeri, bürokrasiden, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, belediye başkanları, kaymakamlar, askeri, polisi her kesimden ‘yürü Mehmet arkandayız, sonuna kadar yanındayız, sen devlet için faydalı olanı yapıyorsun seni destekliyoruz’ diyen yüzlerce insan vardı” dedi.‘Mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı’“Tehditler ve şantajlara karşı terör örgütü DEAŞ ve yerel mafya benden para istediler. Bunlara karşı durduğum için medyadaki güçlerini kullandılar, fitili ateşlediler” diyen Aydın, mağdurlar hakkında “Sözleşme kapsamında ana para iadesi için ihtarname gönderen bazı üyelere mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı” ifadelerini kullandı.Mehmet Aydın Çiftlik Bank’a para yatıranlar arasında birçok ünlü isim olduğunu söyledi ancak isimlerini vermedi.“Cezaevinden tahliye olunca yapacağım ilk şey yaylaya çıkmak olacak” ifadelerini kullanan Aydın, “Çiftlik Bank bir yatırım aracı değil oyundur. Bu kapsamda ben de oyunu geliştirmek için eksikleri tespit etmek adına hesap açtım” diye konuştu.Mehmet Aydın’ın avukatları Şehmuz Uluç ve Fatih Kuş ile sürekli irtibat halinde olduğu ve 14 Eylül günü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde gerçekleşecek duruşmaya hazırlandığı öğrenildi. Avukatları Tosuncuk’un cezaevinde sürekli kitap okuduğunu ve liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalıştığını ifade etti.

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cezaevi, bitcoin, dolandırıcılık, röportaj, çiftlik bank, mehmet aydın