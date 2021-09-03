Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan, İkizdere'de konuşuyor: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210903/ciftlik-bankin-kurucusu-aydin-o-donemde-arkamda-bir-guc-vardi-1048587160.html
Çiftlik Bank’ın kurucusu Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı
Çiftlik Bank’ın kurucusu Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı
'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın “Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi” dedi... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:36+0300
2021-09-03T16:38+0300
türkiye
cezaevi
bitcoin
dolandırıcılık
röportaj
çiftlik bank
mehmet aydın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047364641_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_82348195e3b3fa168475a426b15e47f7.jpg
Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinden tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun sorularını yanıtladı.‘Yurtdışındayken Çiftlik Bank’a para yatıran kişi yada kişilerle irtibatınız oldu mu’ sorusuna Aydın’ın cevabı “İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkana kadar bazı üyelerle, grup liderleri ile görüştüğüm oldu. Mal varlığıma el konulduğu için ben de onları savcılığa yönlendirdim. Yurtdışında bulunan mal varlığım Bitcoin ile de ödeyeceğimi söylemiştim. Yurtdışında da mal varlığıma el konuldu. Sözümü tutamayacağımı anlayınca iletişimi kopardım” şeklinde oldu.‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın kaçış sürecini de şöyle anlattı:‘Seni destekliyoruz’ diyen yüzlerce insan vardı’‘Başından beri yalnız mıydınız’ sorusu üzerine Aydın “Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi. Dönemin sivil, askeri, bürokrasiden, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, belediye başkanları, kaymakamlar, askeri, polisi her kesimden ‘yürü Mehmet arkandayız, sonuna kadar yanındayız, sen devlet için faydalı olanı yapıyorsun seni destekliyoruz’ diyen yüzlerce insan vardı” dedi.‘Mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı’“Tehditler ve şantajlara karşı terör örgütü DEAŞ ve yerel mafya benden para istediler. Bunlara karşı durduğum için medyadaki güçlerini kullandılar, fitili ateşlediler” diyen Aydın, mağdurlar hakkında “Sözleşme kapsamında ana para iadesi için ihtarname gönderen bazı üyelere mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı” ifadelerini kullandı.Mehmet Aydın Çiftlik Bank’a para yatıranlar arasında birçok ünlü isim olduğunu söyledi ancak isimlerini vermedi.“Cezaevinden tahliye olunca yapacağım ilk şey yaylaya çıkmak olacak” ifadelerini kullanan Aydın, “Çiftlik Bank bir yatırım aracı değil oyundur. Bu kapsamda ben de oyunu geliştirmek için eksikleri tespit etmek adına hesap açtım” diye konuştu.Mehmet Aydın’ın avukatları Şehmuz Uluç ve Fatih Kuş ile sürekli irtibat halinde olduğu ve 14 Eylül günü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde gerçekleşecek duruşmaya hazırlandığı öğrenildi. Avukatları Tosuncuk’un cezaevinde sürekli kitap okuduğunu ve liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalıştığını ifade etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047364641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_158244158e195dee005882d71a006f02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezaevi, bitcoin, dolandırıcılık, röportaj, çiftlik bank, mehmet aydın

Çiftlik Bank’ın kurucusu Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı

16:36 03.09.2021 (güncellendi: 16:38 03.09.2021)
© AA'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
Abone ol
'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın “Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi” dedi. Aydın, cezaevinden çıkınca yapacağı ilk işin ‘yaylaya çıkmak’ olduğunu söyledi.
Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinden tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun sorularını yanıtladı.
‘Yurtdışındayken Çiftlik Bank’a para yatıran kişi yada kişilerle irtibatınız oldu mu’ sorusuna Aydın’ın cevabı “İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkana kadar bazı üyelerle, grup liderleri ile görüştüğüm oldu. Mal varlığıma el konulduğu için ben de onları savcılığa yönlendirdim. Yurtdışında bulunan mal varlığım Bitcoin ile de ödeyeceğimi söylemiştim. Yurtdışında da mal varlığıma el konuldu. Sözümü tutamayacağımı anlayınca iletişimi kopardım” şeklinde oldu.
‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın kaçış sürecini de şöyle anlattı:
“Uruguay’dan Brezilya’ya geçiş yaptım. Sınırda herhangi bir pasaport kontrolü olmadığından kimseye rüşvet vermeden rahatlıkla geçtim.”

‘Seni destekliyoruz’ diyen yüzlerce insan vardı’

‘Başından beri yalnız mıydınız’ sorusu üzerine Aydın “Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi. Dönemin sivil, askeri, bürokrasiden, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, belediye başkanları, kaymakamlar, askeri, polisi her kesimden ‘yürü Mehmet arkandayız, sonuna kadar yanındayız, sen devlet için faydalı olanı yapıyorsun seni destekliyoruz’ diyen yüzlerce insan vardı” dedi.

‘Mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı’

“Tehditler ve şantajlara karşı terör örgütü DEAŞ ve yerel mafya benden para istediler. Bunlara karşı durduğum için medyadaki güçlerini kullandılar, fitili ateşlediler” diyen Aydın, mağdurlar hakkında “Sözleşme kapsamında ana para iadesi için ihtarname gönderen bazı üyelere mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı” ifadelerini kullandı.
Mehmet Aydın Çiftlik Bank’a para yatıranlar arasında birçok ünlü isim olduğunu söyledi ancak isimlerini vermedi.
Cezaevinden tahliye olunca yapacağım ilk şey yaylaya çıkmak olacak” ifadelerini kullanan Aydın, “Çiftlik Bank bir yatırım aracı değil oyundur. Bu kapsamda ben de oyunu geliştirmek için eksikleri tespit etmek adına hesap açtım” diye konuştu.
Mehmet Aydın’ın avukatları Şehmuz Uluç ve Fatih Kuş ile sürekli irtibat halinde olduğu ve 14 Eylül günü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde gerçekleşecek duruşmaya hazırlandığı öğrenildi. Avukatları Tosuncuk’un cezaevinde sürekli kitap okuduğunu ve liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalıştığını ifade etti.
110000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:52Erdoğan, İkizdere'de konuşuyor: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz
16:50İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü binanın mimarına tahliye
16:49Banksy'nin kendini doğrayan 'Balonlu Kız' eseri açık artırmaya çıkıyor
16:47'Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' iddiası
16:41Deniz kaplumbağalarının ölümüne ilişkin iki otele 482 bin lira ceza kesildi
16:38Lil Nas X, yeni albümünü 'hamilelik' pozlarıyla duyurdu: 'Bebeğim'
16:36Çiftlik Bank’ın kurucusu Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı
16:36Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek
16:30'Hindistan, Kuzey Deniz Yolu'nun uluslararası ticarete açılmasında Rusya'nın ortağı olacak'
16:24Yeni koronavirüs kısıtlamaları Rus turistleri etkilemeyecek
16:04Giresun'da fındıkları kurutabilmek için güneş duasına çıktılar
15:56Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
15:53Irak Türkmenleri lideri Turan: ABD çekiliyor ancak NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir
15:51NATO: Kabil Havalimanı'nın Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi hala müzakere ediliyor
15:51AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı
15:45Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı
15:43'10 liraya öpüşelim' dediler, 130 lirasını aldılar
15:41Baraja takılan partiler ‘yüzde 7’ye ne diyor?
15:39İlçe ilçe rakamlar ilk kez açıklandı: İstanbul aşılamada ne durumda?
15:21İBB'den 6 Eylül kararı: Toplu taşıma 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak