Çinli milyarder oyuncu Zhao Wei internetten silindi

Çinli milyarder oyuncu Zhao Wei internetten silindi

My Fair Princess adlı dizideki rolüyle 1990'ların sonunda ünlenen, 2001'de ise Shaolin Soccer adlı filmle sinemaya adım atan Zhao Wei'ye (Vicky Zhao) ilişkin her şey internetten kaldırıldı. Ülkenin popüler yıldızlarından olan 45 yaşındaki Zhao'nun rol aldığı tüm yapımlar video platformlarından kaldırıldı. Zhao'nun, Çin'de Twitter'ın muadili olan sosyal medya uygulaması Weibo'daki 85 milyon takipçili hayran sayfası da silindi.Hayranları Twitter'da 'What happened to Zhao Wei' (Zhao Wei'ye ne oldu) etiketiyle oyuncunun internetten silinmesine tepki gösterirken, konuyla ilgili Çin hükümeti suçlanıyor. 27 Ağustos'ta, Çin Komünist Partisi'ne ait tabloid gazete Global Times, Zhao'yu 2017'de menkul kıymetler dolandırıcılığıyla suçlamıştı. Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi Zhao'nun internette yok olmasına ilişkin açıklama yapmazken, olayın arkasında Zhao'nun eşi Huang Youlong'la birlikte yaptıkları yatırımları sonrası aldığı ticaret yasağının olduğu tahmin ediliyor.Zhao'nun geçen Ekim ayında Çin'in sıkı bir şekilde kontrol edilen finansal sistemini eleştiren Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile yakın ilişkisi nedeniyle de hedeflenmiş olabileceği belirtiliyor. Zira Zhao, 2014'te Singapurlu bir yatırımcı olan eşi Huang Youlong'la film şirketi Alibaba Pictures'ın 400 milyon dolarlık (3 milyar 300 milyon TL) hissesini satın almıştı. Öte yandan, Zhao'nun internetten silinmesinden bir gün sonra ülkenin internet düzenleyici, sansür, gözetim ve kontrol kurumu Çin Siber Uzay İdaresi'nin 'zararlı ünlü hayran kültürünü kısıtlama' talimatı vermesi de şüpheleri hükümetin üzerine çekti. 2014 yılında Alibaba Pictures'ın ikinci en büyük hissedarları olan Zhao, bu hafta başlatılan ‘zehirli popüler kültürle’ mücadele kampanyasının ilk kurbanı olabilir.Çinli otoriteler, ‘hayranlık kültürünün kaotik olmaya başladığını, bazı kişilerin orantısız zenginleştiğini ve bunun sosyalist ilkelere ters düştüğünü, bu ünlülerin gençlere yanlış rol model olarak ülkenin değerlerine de zarar verdiğini’ savunuyor.

