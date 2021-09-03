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Deniz kaplumbağalarının ölümüne ilişkin iki otele 482 bin lira ceza kesildi
Deniz kaplumbağalarının ölümüne ilişkin iki otele 482 bin lira ceza kesildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya'nın Belek ilçesinde, yumurtadan çıkan 62 deniz kaplumbağası yavrusunun kumsala konulan ahşap yürüme bandının altında... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:41+0300
2021-09-03T16:42+0300
türkiye
antalya
otel
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
yavru
caretta caretta
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Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Antalya'da ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili ekip görevlendirdi.Bölgede çalışmalarını tamamlayan ekip, bir otelin kumsaldaki yürüme bandında 62 deniz kaplumbağası yavrusunun hayatını kaybettiğini belirlerken, başka bir otelin yürüme bandı altında da 71 yavrunun yaşadığını tespit etti.Bunun üzerine ölen caretta carettalar için soruşturma başlatan Bakanlık, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Bakanlık, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği gerekçesiyle iki otele, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince toplam 482 bin 790 lira idari para cezası uyguladı.Kaplumbağalar üreme bandıyla korunacakBakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının insan faktörü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için tüm kaplumbağa üreme kumsallarında insan baskısını ortadan kaldırmak amacıyla denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ila 60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerlerle ayırarak üreme bandı oluşturacak.Çalışmayla deniz kaplumbağası yavrularının insan faktöründen olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerini, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılarla yuvalama alanlarının işgalini ve araçlarla kumsallara girişleri engellemek amacıyla uyarı tabelaları ve bariyerler yerleştirildi.
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antalya, otel, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, yavru, caretta caretta

Deniz kaplumbağalarının ölümüne ilişkin iki otele 482 bin lira ceza kesildi

16:41 03.09.2021 (güncellendi: 16:42 03.09.2021)
© DHAHayatını kaybeden caretta carettalar
Hayatını kaybeden caretta carettalar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya'nın Belek ilçesinde, yumurtadan çıkan 62 deniz kaplumbağası yavrusunun kumsala konulan ahşap yürüme bandının altında kalarak öldüğü olaya ilişkin, iki otele toplam 482 bin 790 lira idari para cezası uyguladı.
Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Antalya'da ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili ekip görevlendirdi.
Bölgede çalışmalarını tamamlayan ekip, bir otelin kumsaldaki yürüme bandında 62 deniz kaplumbağası yavrusunun hayatını kaybettiğini belirlerken, başka bir otelin yürüme bandı altında da 71 yavrunun yaşadığını tespit etti.
Bunun üzerine ölen caretta carettalar için soruşturma başlatan Bakanlık, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Bakanlık, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği gerekçesiyle iki otele, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince toplam 482 bin 790 lira idari para cezası uyguladı.

Kaplumbağalar üreme bandıyla korunacak

Bakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının insan faktörü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için tüm kaplumbağa üreme kumsallarında insan baskısını ortadan kaldırmak amacıyla denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ila 60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerlerle ayırarak üreme bandı oluşturacak.
Çalışmayla deniz kaplumbağası yavrularının insan faktöründen olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.
Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerini, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılarla yuvalama alanlarının işgalini ve araçlarla kumsallara girişleri engellemek amacıyla uyarı tabelaları ve bariyerler yerleştirildi.
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