https://tr.sputniknews.com/20210903/desticiden-ak-parti-ve-mhpnin-secim-baraji-uzlasisina-itiraz-yuzde-5te-mutabakat-vardi-1048576323.html

Destici'den AK Parti ve MHP'nin seçim barajı uzlaşısına itiraz: 'Yüzde 5'te mutabakat vardı'

Destici'den AK Parti ve MHP'nin seçim barajı uzlaşısına itiraz: 'Yüzde 5'te mutabakat vardı'

Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı yüzde 7'lik seçim barajına karşı... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T12:54+0300

2021-09-03T12:54+0300

2021-09-03T12:54+0300

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim barajının 'yüzde 7 olarak tescillendiği' yönündeki açıklamalarla ilgili, BBC Türkçe yazarı Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.BBP lideri Destici, "Başkanlıkla yönetilen hangi ülkede baraj var? Başkanlık sisteminde baraj olmamalı" dedi. Partisinin AK Parti'ye, barajın kaldırılması ya da en fazla yüzde 3 olması önerisini ilettiğini belirten Destici, "Baraj konusunda yüzde 5 üzerinde mutabakat vardı, yüzde 7'ye yükseltildi. Meclis açılana kadar tekrar görüşüp fikirlerimizi dile getireceğiz" dedi.'Darbe anayasasının ürünü kanunlardan kurtulmak lazım'BBP olarak, partisinin seçim ve Siyasi Partiler Yasası ile ilgili değişiklik önerilerini AK Parti içinde çalışan heyete ilettiklerini anımsatan Destici, partisinin 'sıfır baraj' önerdiğini ancak uzlaşma ile karar alınacağı için barajın en fazla yüzde 3 olmasına da karşı çıkmadığını vurguladı:'İttifakta çatırdama olmaz'Barajın sıfırlanması talebini demokrasi temsilde adaletin sağlanması için istediklerini belirten Destici, her ne kadar barajın sıfırlanması konusunda ısrarlarını sürdürecek olsalar da bu durumun ittifakta bir kriz yaratmayacağı görüşünde:'Dar, daraltılmış bölge doğru değil'Partisinin dar veya daraltılmış bölge sistemini de doğru bulmadığını belirten Destici, dar bölge sisteminde barajın yüzde 50'nin üstüne çıktığını ve yüzde 49.9 oy alanın oyunun da boşa gideceği anlamına geldiğini ifade etti.Destici, BBP olarak bunun tam tersi, yani 'her bir ilin tek bir seçim çevresi sayıldığı' bir sistem önerdiklerini, böylece İstanbul gibi büyük illerde, 'en az oy alan siyasi partinin bile milletvekili çıkarma şansına kavuşacağını' vurguladı.'İttifak sisteminden vazgeçilmesi hiç gündeme gelmedi'Siyasi kulislerde 'ittifak sisteminin kaldırılabileceği' yorumlarını da değerlendiren Destici, ittifak sisteminden vazgeçilmesi gibi bir önerinin hiç Cumhur İttifakı'nın gündemine gelmediğini söyledi:'Yüzde 5'te mutabakat vardı, tekrar görüşeceğiz'Mustafa Destici, TBMM'nin yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına kadar AK Parti'yle görüşüp barajın aşağı çekilmesi yönündeki görüşlerini yeniden ileteceklerini söyledi. Destici, Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 'yüzde 5' üzerinde bir uzlaşma olduğuna dikkat çekti:

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