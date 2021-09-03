https://tr.sputniknews.com/20210903/dogu-ekonomik-forumunda-kuzey-deniz-yolu-projesinin-gelisimi-icin-buyuk-bir-anlasma-imzalandi-1048596581.html

Doğu Ekonomik Forumu’nda Kuzey Deniz Yolu projesinin gelişimi için büyük bir anlaşma imzalandı

Doğu Ekonomik Forumu’nda Kuzey Deniz Yolu projesinin gelişimi için büyük bir anlaşma imzalandı

Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom ile Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı arasında Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Kuzey Deniz Yolu projesinin... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T21:59+0300

2021-09-03T21:59+0300

2021-09-03T21:59+0300

dünya

rusya

rosatom

kuzey denizi

imza

anlaşma

açıklama

yol

proje

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Rosatom’un aktardığına göre kurumun Genel Müdürü Aleksandr Lihaçev, “Kuzey Deniz Yolu, Murmansk’tan Vladivostok’a ulaşım güvenliğini sağlamak bakımından önemli bir rol oynuyor, Rusya’nın Avrupa’daki kısmı ile Uzak Doğu’yu deniz üzerinden bağlıyor. Bu projenin gerçekleştirilmesi sırasında Rus partnerlerle olduğu gibi yurtdışından partnerlerimizle de işbirliğini genişletmekle ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.Anlaşmayı Rosatom adına Lihaçev, bakanlık adına da Bakan Aleksey Çekunkov imzaladı.Anlaşma doğrutusunda taraflar Kuzey Deniz Yolu’nu geliştirmeye yönelik eylemlerini koordine etmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyor. Bu kapsamda alınacak tedbirler ihracat, kıyı ve transit kargo trafiğinin sürdürülebilir biçimde büyümesini yardımcı olacak.Rusya'nın Arktik bölgesindeki temel yük taşıma güzergahı olan Kuzey Deniz Yolu, ülkenin Avrupa kısmı ile Uzay Doğu bölgesi arasında deniz üzerinden en kısa yol. Yol, Arktik limanlar ile kuzeydeki bölgenin en büyük nehirlerini birbirine bağlıyor.Arktik buzların aktif olarak erimesi ve tanker geçişleri için koridorların oluşması, Kuzey Deniz Yolu'nun çekiciliğini kat kat artırıyor.

https://tr.sputniknews.com/20180911/abd-medyasi-kuzey-deniz-yolu-rusya-ikinci-suveys-1035135173.html

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rusya, rosatom, kuzey denizi, imza, anlaşma, açıklama, yol, proje