https://tr.sputniknews.com/20210903/dogu-ekonomik-forumunda-kuzey-deniz-yolu-projesinin-gelisimi-icin-buyuk-bir-anlasma-imzalandi-1048596581.html
Doğu Ekonomik Forumu’nda Kuzey Deniz Yolu projesinin gelişimi için büyük bir anlaşma imzalandı
Doğu Ekonomik Forumu’nda Kuzey Deniz Yolu projesinin gelişimi için büyük bir anlaşma imzalandı
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom ile Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı arasında Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Kuzey Deniz Yolu projesinin... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T21:59+0300
2021-09-03T21:59+0300
2021-09-03T21:59+0300
dünya
rusya
rosatom
kuzey denizi
imza
anlaşma
açıklama
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Rosatom’un aktardığına göre kurumun Genel Müdürü Aleksandr Lihaçev, “Kuzey Deniz Yolu, Murmansk’tan Vladivostok’a ulaşım güvenliğini sağlamak bakımından önemli bir rol oynuyor, Rusya’nın Avrupa’daki kısmı ile Uzak Doğu’yu deniz üzerinden bağlıyor. Bu projenin gerçekleştirilmesi sırasında Rus partnerlerle olduğu gibi yurtdışından partnerlerimizle de işbirliğini genişletmekle ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.Anlaşmayı Rosatom adına Lihaçev, bakanlık adına da Bakan Aleksey Çekunkov imzaladı.Anlaşma doğrutusunda taraflar Kuzey Deniz Yolu’nu geliştirmeye yönelik eylemlerini koordine etmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyor. Bu kapsamda alınacak tedbirler ihracat, kıyı ve transit kargo trafiğinin sürdürülebilir biçimde büyümesini yardımcı olacak.Rusya'nın Arktik bölgesindeki temel yük taşıma güzergahı olan Kuzey Deniz Yolu, ülkenin Avrupa kısmı ile Uzay Doğu bölgesi arasında deniz üzerinden en kısa yol. Yol, Arktik limanlar ile kuzeydeki bölgenin en büyük nehirlerini birbirine bağlıyor.Arktik buzların aktif olarak erimesi ve tanker geçişleri için koridorların oluşması, Kuzey Deniz Yolu'nun çekiciliğini kat kat artırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20180911/abd-medyasi-kuzey-deniz-yolu-rusya-ikinci-suveys-1035135173.html
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rusya, rosatom, kuzey denizi, imza, anlaşma, açıklama, yol, proje
Doğu Ekonomik Forumu’nda Kuzey Deniz Yolu projesinin gelişimi için büyük bir anlaşma imzalandı
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom ile Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı arasında Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Kuzey Deniz Yolu projesinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma imzalandı.
Rosatom’un aktardığına göre kurumun Genel Müdürü Aleksandr Lihaçev, “Kuzey Deniz Yolu, Murmansk’tan Vladivostok’a ulaşım güvenliğini sağlamak bakımından önemli bir rol oynuyor, Rusya’nın Avrupa’daki kısmı ile Uzak Doğu’yu deniz üzerinden bağlıyor. Bu projenin gerçekleştirilmesi sırasında Rus partnerlerle olduğu gibi yurtdışından partnerlerimizle de işbirliğini genişletmekle ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.
Anlaşmayı Rosatom adına Lihaçev, bakanlık adına da Bakan Aleksey Çekunkov imzaladı.
Anlaşma doğrutusunda taraflar Kuzey Deniz Yolu’nu geliştirmeye yönelik eylemlerini koordine etmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyor. Bu kapsamda alınacak tedbirler ihracat, kıyı ve transit kargo trafiğinin sürdürülebilir biçimde büyümesini yardımcı olacak.
Rusya'nın Arktik bölgesindeki temel yük taşıma güzergahı olan Kuzey Deniz Yolu, ülkenin Avrupa kısmı ile Uzay Doğu bölgesi arasında deniz üzerinden en kısa yol. Yol, Arktik limanlar ile kuzeydeki bölgenin en büyük nehirlerini birbirine bağlıyor.
Arktik buzların aktif olarak erimesi ve tanker geçişleri için koridorların oluşması, Kuzey Deniz Yolu'nun çekiciliğini kat kat artırıyor.