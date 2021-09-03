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Ebrar Karakurt: Daha bitmedi
Ebrar Karakurt: Daha bitmedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 3-1'lik Sırbistan yenilgisiyle ilgili, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T22:49+0300
2021-09-03T22:49+0300
2021-09-03T22:49+0300
yaşam
voleybol
ebrar karakurt
türkiye
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesini hatırlattı.Karakurt yaptığı paylaşımda, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi.
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voleybol, ebrar karakurt, türkiye
Ebrar Karakurt: Daha bitmedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 3-1'lik Sırbistan yenilgisiyle ilgili, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesini hatırlattı.
Karakurt yaptığı paylaşımda,
"Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi.