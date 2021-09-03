https://tr.sputniknews.com/20210903/ebrar-karakurt-daha-bitmedi--1048597767.html

Ebrar Karakurt: Daha bitmedi

Ebrar Karakurt: Daha bitmedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 3-1'lik Sırbistan yenilgisiyle ilgili, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

voleybol

ebrar karakurt

türkiye

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesini hatırlattı.Karakurt yaptığı paylaşımda, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi.

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voleybol, ebrar karakurt, türkiye