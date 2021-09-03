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Ebrar Karakurt: Daha bitmedi
Ebrar Karakurt: Daha bitmedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 3-1'lik Sırbistan yenilgisiyle ilgili, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
voleybol
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesini hatırlattı.Karakurt yaptığı paylaşımda, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi.
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voleybol, ebrar karakurt, türkiye

Ebrar Karakurt: Daha bitmedi

22:49 03.09.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISSEbrar Karakurt
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 3-1'lik Sırbistan yenilgisiyle ilgili, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesini hatırlattı.
Karakurt yaptığı paylaşımda, "Daha bitmedi yarın bronz madalya için sahada olacağız" dedi.
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