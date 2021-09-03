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https://tr.sputniknews.com/20210903/ece-unere-tepki-gosteren-7-gazeteci-istifa-etti-1048568954.html
Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti
Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti
Kanal D'de yayımlanan 'Ece Üner ile Susma' programında çalışan 7 gazetecinin istifa ettiği belirtildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T08:41+0300
2021-09-03T08:41+0300
2021-09-03T08:40+0300
türkiye
ece üner
istifa
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Medyatava'nın haberine göre, Üner'in 'Susma' ekibinde çalışan 7 gazeteci, olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son kapanan Olay TV'de sabah haberlerini sunuyordu.İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden muhabir Ayça Özkan oldu.
https://tr.sputniknews.com/20200121/ece-uner-sehven-giren-haber-icin-ozur-dilerim-hatada-dahlim-yok-1041208914.html
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ece üner, istifa
Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti
Kanal D'de yayımlanan 'Ece Üner ile Susma' programında çalışan 7 gazetecinin istifa ettiği belirtildi.
Medyatava'nın
haberine göre
, Üner'in 'Susma' ekibinde çalışan 7 gazeteci,
olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını
iddia ederek program ekibinden istifa etti.
İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi
gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son kapanan Olay TV'de sabah haberlerini sunuyordu.
İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden
muhabir Ayça Özkan oldu.