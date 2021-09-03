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Efsanevi grup ABBA'dan 40 yıl sonra yeni albüm
Efsanevi grup ABBA'dan 40 yıl sonra yeni albüm
İsveçli ikonik pop grubu ABBA, 40 yıl aradan sonra 10 yeni parçanın yer alacağı bir albüm hazırladığını ve albümün 5 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T09:57+0300
2021-09-03T09:57+0300
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ABBA, Kasım ayında yeni bir albüm ile geri dönüş yapacaklarını duyurdu.Grup, 'Voyage' adı verdikleri 10 şarkılık albümün 5 Kasım'da yayınlanacağını ve 2022'nin mayıs ayında da Londra'da konser vereceklerini açıkladı. Albümde yer alan 'I Still Have Faith in You' ve 'Don’t Shut Me Down' isimli iki parça da, bugün itibariyle dinleyicilerle paylaşıldı. Grup üyelerinden Benny Andersson, "Tamamen hiç bilmediğimiz sulara yelken açtık. Bizim gençleşmiş halimizle geleceğe seyahat ediyoruz" dedi.Benny Andersson, Frida Lyngstad, Agnetha Falskog ve Bjorn Ulvaeus’tan oluşan ABBA, en son 1981’de 'Visitors' albümünü çıkarmıştı. 1982’de dağılan grup, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon albüm sattı.
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konser, albüm, abba

Efsanevi grup ABBA'dan 40 yıl sonra yeni albüm

09:57 03.09.2021
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND ABBA Müzesi'ndeki balmumu heykeller, Stockholm, İsveç
ABBA Müzesi'ndeki balmumu heykeller, Stockholm, İsveç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveçli ikonik pop grubu ABBA, 40 yıl aradan sonra 10 yeni parçanın yer alacağı bir albüm hazırladığını ve albümün 5 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu.
ABBA, Kasım ayında yeni bir albüm ile geri dönüş yapacaklarını duyurdu.
Grup, 'Voyage' adı verdikleri 10 şarkılık albümün 5 Kasım'da yayınlanacağını ve 2022'nin mayıs ayında da Londra'da konser vereceklerini açıkladı.
Albümde yer alan 'I Still Have Faith in You' ve 'Don’t Shut Me Down' isimli iki parça da, bugün itibariyle dinleyicilerle paylaşıldı.
Grup üyelerinden Benny Andersson, "Tamamen hiç bilmediğimiz sulara yelken açtık. Bizim gençleşmiş halimizle geleceğe seyahat ediyoruz" dedi.
Benny Andersson, Frida Lyngstad, Agnetha Falskog ve Bjorn Ulvaeus’tan oluşan ABBA, en son 1981’de 'Visitors' albümünü çıkarmıştı. 1982’de dağılan grup, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon albüm sattı.
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