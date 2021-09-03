Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Enflasyon, politika faizini aştı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210903/ekmege-yuzde-25-gizli-zam-geldi-1048571127.html
Ekmeğe yüzde 25 ‘gizli zam’
Ekmeğe yüzde 25 ‘gizli zam’
İstanbul’da bazı fırınlar resmi karar olmamasına rağmen ekmeği 2 TL yerine 2.5 TL’den satmaya başladı. Fırıncılar, maliyetlerden ve kayıt dışı çalışanlardan... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T10:34+0300
2021-09-03T10:37+0300
ekonomi
ekmek
açıklama
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044928792_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_1b19b9ea30be94c6b79a223f560a9f0d.jpg
İstanbul'da 2 TL'ye satılan ekmeğe henüz resmi bir karar olmamasına rağmen bazı fırınlar yüzde 25 zam yaparak 2.5 TL'ye satmaya başladı. Un, maya ve enerji fiyatlarının artmasının yanı sıra ruhsatsız olan ve kayıt dışı işçi çalıştıran fırınlar nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, zam beklediklerini, maliyetlerin son 1 yılda yüzde 35-40 arttığını ve fırıncının ne yapacağını şaşırdığını belirtti. Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, kayıt dışı ve ruhsatsız çalışan fırınların işini kanuna uygun yapan ruhsatlı fırınlara karşı ekmeği daha ucuza mal ettiğini vurgulayan Kolivar, bu durumun da haksız rekabete neden olduğunu aktardı. İstanbul'da en az 2 bin fırının ruhsatsız çalıştığını ifade eden Kolivar, ayrıca şehirdeki tüm fırınların hemen hemen yarısında Afganların ve Suriyelilerin ucuza çalıştırıldığını kaydetti.Sigortasız çalışıyorlarBu fırınlarda bir kişinin dahi sigortalı çalışmadığını vurgulayan Kolivar, “Ruhsatsız fırınlar olmasa, İstanbullu ekmeği 1.5 TL'ye yer. Ankara'da böyle bir sorun yok ve bu nedenle orada 230 gram ekmek, İstanbul'dan da 10 gram fazla, 1.75 TL'ye satılıyor. İstanbul'un sahibi yok. Unun çuvalı (50 kg) 200 TL. Yılsonunda kesin 250 TL olur. Maya kartelleşmiş, yüzde 40-50 zam yapılıyor. 10 bin TL doğalgaz, 6 bin TL elektrik geliyor. Eskiden unu ruhsatlı fırınlara ucuz verirlerdi. Ruhsatsız fırınlara vermezlerdi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210816/istanbulda-ekmege-bir-yilda-ikinci-zam-talebi-1048069303.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044928792_116:0:763:485_1920x0_80_0_0_ab1f37f12a4278cd55693aac3419ed67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekmek, açıklama, zam

Ekmeğe yüzde 25 ‘gizli zam’

10:34 03.09.2021 (güncellendi: 10:37 03.09.2021)
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
Abone ol
İstanbul’da bazı fırınlar resmi karar olmamasına rağmen ekmeği 2 TL yerine 2.5 TL’den satmaya başladı. Fırıncılar, maliyetlerden ve kayıt dışı çalışanlardan rahatsız.
İstanbul'da 2 TL'ye satılan ekmeğe henüz resmi bir karar olmamasına rağmen bazı fırınlar yüzde 25 zam yaparak 2.5 TL'ye satmaya başladı. Un, maya ve enerji fiyatlarının artmasının yanı sıra ruhsatsız olan ve kayıt dışı işçi çalıştıran fırınlar nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, zam beklediklerini, maliyetlerin son 1 yılda yüzde 35-40 arttığını ve fırıncının ne yapacağını şaşırdığını belirtti.
Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, kayıt dışı ve ruhsatsız çalışan fırınların işini kanuna uygun yapan ruhsatlı fırınlara karşı ekmeği daha ucuza mal ettiğini vurgulayan Kolivar, bu durumun da haksız rekabete neden olduğunu aktardı. İstanbul'da en az 2 bin fırının ruhsatsız çalıştığını ifade eden Kolivar, ayrıca şehirdeki tüm fırınların hemen hemen yarısında Afganların ve Suriyelilerin ucuza çalıştırıldığını kaydetti.
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
TÜRKİYE
İstanbul’da ekmeğe bir yılda ikinci zam talebi
16 Ağustos, 15:14

Sigortasız çalışıyorlar

Bu fırınlarda bir kişinin dahi sigortalı çalışmadığını vurgulayan Kolivar, “Ruhsatsız fırınlar olmasa, İstanbullu ekmeği 1.5 TL'ye yer. Ankara'da böyle bir sorun yok ve bu nedenle orada 230 gram ekmek, İstanbul'dan da 10 gram fazla, 1.75 TL'ye satılıyor. İstanbul'un sahibi yok. Unun çuvalı (50 kg) 200 TL. Yılsonunda kesin 250 TL olur. Maya kartelleşmiş, yüzde 40-50 zam yapılıyor. 10 bin TL doğalgaz, 6 bin TL elektrik geliyor. Eskiden unu ruhsatlı fırınlara ucuz verirlerdi. Ruhsatsız fırınlara vermezlerdi” dedi.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce