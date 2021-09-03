https://tr.sputniknews.com/20210903/ekmege-yuzde-25-gizli-zam-geldi-1048571127.html

Ekmeğe yüzde 25 ‘gizli zam’

Ekmeğe yüzde 25 ‘gizli zam’

İstanbul’da bazı fırınlar resmi karar olmamasına rağmen ekmeği 2 TL yerine 2.5 TL’den satmaya başladı. Fırıncılar, maliyetlerden ve kayıt dışı çalışanlardan... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T10:34+0300

2021-09-03T10:34+0300

2021-09-03T10:37+0300

ekonomi

ekmek

açıklama

zam

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İstanbul'da 2 TL'ye satılan ekmeğe henüz resmi bir karar olmamasına rağmen bazı fırınlar yüzde 25 zam yaparak 2.5 TL'ye satmaya başladı. Un, maya ve enerji fiyatlarının artmasının yanı sıra ruhsatsız olan ve kayıt dışı işçi çalıştıran fırınlar nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, zam beklediklerini, maliyetlerin son 1 yılda yüzde 35-40 arttığını ve fırıncının ne yapacağını şaşırdığını belirtti. Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, kayıt dışı ve ruhsatsız çalışan fırınların işini kanuna uygun yapan ruhsatlı fırınlara karşı ekmeği daha ucuza mal ettiğini vurgulayan Kolivar, bu durumun da haksız rekabete neden olduğunu aktardı. İstanbul'da en az 2 bin fırının ruhsatsız çalıştığını ifade eden Kolivar, ayrıca şehirdeki tüm fırınların hemen hemen yarısında Afganların ve Suriyelilerin ucuza çalıştırıldığını kaydetti.Sigortasız çalışıyorlarBu fırınlarda bir kişinin dahi sigortalı çalışmadığını vurgulayan Kolivar, “Ruhsatsız fırınlar olmasa, İstanbullu ekmeği 1.5 TL'ye yer. Ankara'da böyle bir sorun yok ve bu nedenle orada 230 gram ekmek, İstanbul'dan da 10 gram fazla, 1.75 TL'ye satılıyor. İstanbul'un sahibi yok. Unun çuvalı (50 kg) 200 TL. Yılsonunda kesin 250 TL olur. Maya kartelleşmiş, yüzde 40-50 zam yapılıyor. 10 bin TL doğalgaz, 6 bin TL elektrik geliyor. Eskiden unu ruhsatlı fırınlara ucuz verirlerdi. Ruhsatsız fırınlara vermezlerdi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210816/istanbulda-ekmege-bir-yilda-ikinci-zam-talebi-1048069303.html

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ekmek, açıklama, zam