Emre Akbaba Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray, sezon başı 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Emre Akbaba'yı kiralık gönderdi. Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservisle transfer edilen, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen 28 yaşındaki orta saha, eski takımına 1 yıllık kiralandı.
Galatasaray, sezon başı 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Emre Akbaba'yı kiralık gönderdi.
Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservisle transfer edilen, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen 28 yaşındaki orta saha, eski takımına 1 yıllık kiralandı.