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Emre Akbaba Galatasaray'dan ayrıldı
Emre Akbaba Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray'da Emre Akbaba, Alanyaspor'a kiralandı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T22:25+0300
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yaşam
galatasaray
emre akbaba
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Galatasaray, sezon başı 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Emre Akbaba'yı kiralık gönderdi. Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservisle transfer edilen, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen 28 yaşındaki orta saha, eski takımına 1 yıllık kiralandı.
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galatasaray, emre akbaba

Emre Akbaba Galatasaray'dan ayrıldı

22:25 03.09.2021 (güncellendi: 22:27 03.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterEmre Akbaba
Emre Akbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Galatasaray'da Emre Akbaba, Alanyaspor'a kiralandı.
Galatasaray, sezon başı 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Emre Akbaba'yı kiralık gönderdi.
Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservisle transfer edilen, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen 28 yaşındaki orta saha, eski takımına 1 yıllık kiralandı.
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