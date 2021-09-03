https://tr.sputniknews.com/20210903/enflasyon-agustosta-yuzde-112-artarken-yillik-bazda-yuzde-1925-oldu-1048570471.html
Enflasyon, politika faizini aştı
Enflasyon, politika faizini aştı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Ağustos'ta enflasyon yüzde 19.25 oranında geldi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T10:06+0300
2021-09-03T10:06+0300
2021-09-03T10:41+0300
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 19.25 ile politika faizini aştı.Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası oldu. Ağustosta aylık bazda düşüş gösteren gruplar ise yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,77 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,31 ile sağlık ve yüzde 0,58 ile eğitim olarak belirlendi.Fiyatı en çok artan ürünler salatalık, kabak ve limon olurken, fiyatı en çok düşen ürünler çocuk tişörtü, patates ve domates oldu.TÜFE'nin aylık yüzde 0,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 18,7 seviyesine sınırlı gerilemesi bekleniyordu.Enflasyon temmuz ayında aylık yüzde 1,8 artmış ve yıllık enflasyon 18,95 seviyesine yükselmişti.
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enflasyon
Enflasyon, politika faizini aştı
10:06 03.09.2021 (güncellendi: 10:41 03.09.2021)
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Ağustos'ta enflasyon yüzde 19.25 oranında geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 19.25 ile politika faizini aştı.
Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası oldu.
Ağustosta aylık bazda düşüş gösteren gruplar ise yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,77 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,31 ile sağlık ve yüzde 0,58 ile eğitim olarak belirlendi.
Fiyatı en çok artan ürünler salatalık, kabak ve limon olurken, fiyatı en çok düşen ürünler çocuk tişörtü, patates ve domates oldu.
TÜFE'nin aylık yüzde 0,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 18,7 seviyesine sınırlı gerilemesi bekleniyordu.
Enflasyon temmuz ayında aylık yüzde 1,8 artmış ve yıllık enflasyon 18,95 seviyesine yükselmişti.