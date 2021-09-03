https://tr.sputniknews.com/20210903/enflasyon-rakamlari-sonrasi-dolartlde-yukselis-1048575852.html
Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de yükseliş
Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de yükseliş
Enflasyonun beklentilerin üzerinde artması ve yıllık enflasyonun politika faizini aşması, döviz kurlarında yükseliş getirdi. Dolar/TL, 8.34'e tırmandı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T12:44+0300
2021-09-03T12:44+0300
2021-09-03T12:45+0300
ekonomi
tl
enflasyon
euro
dolar
merkez bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103472/02/1034720260_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4c2da34006a33130b113e8c23e5ce0ed.jpg
Türkiye'de ağustos ayında enflasyon, yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ağustosta tüketici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.25 arttı.Dünya gazetesinin aktardığına göre güne 8.25'in hemen üzerinde başlayan, enflasyondan dakikalar önce 8.30'u aşan dolar/TL, veriyle birlikte 8.34'ün de üzerine çıktı. Benzer grafiklerle euro/TL'de 9.85'ten 9.92'ye tırmandı. Dolar/TL, dün gün içi en düşük seviye olarak 8.2584 ile 15 haftanın en düşük seviyelerine gerilemişti.Hisse senetleri piyasasında ise 4 günlük yükselişin ardından bugün BİST 100'de düşüş yaşanıyor. Güe yüzde 0.09 artışla 1.480,53 puandan başlayan BİST 100.Endeksi, gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. BİST 100, 1.477 puanın altında işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/enflasyon-agustosta-yuzde-112-artarken-yillik-bazda-yuzde-1925-oldu-1048570471.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103472/02/1034720260_55:0:831:582_1920x0_80_0_0_ebc90387ce27be79163b5c2a69298692.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tl, enflasyon, euro, dolar, merkez bankası
Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de yükseliş
12:44 03.09.2021 (güncellendi: 12:45 03.09.2021)
Enflasyonun beklentilerin üzerinde artması ve yıllık enflasyonun politika faizini aşması, döviz kurlarında yükseliş getirdi. Dolar/TL, 8.34'e tırmandı.
Türkiye'de ağustos ayında enflasyon, yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ağustosta tüketici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.25 arttı.
Dünya gazetesinin aktardığına göre
güne 8.25'in hemen üzerinde başlayan, enflasyondan dakikalar önce 8.30'u aşan dolar/TL, veriyle birlikte 8.34'ün de üzerine çıktı. Benzer grafiklerle euro/TL'de 9.85'ten 9.92'ye tırmandı.
Dolar/TL, dün gün içi en düşük seviye olarak 8.2584 ile 15 haftanın en düşük seviyelerine gerilemişti.
Hisse senetleri piyasasında ise 4 günlük yükselişin ardından bugün BİST 100'de düşüş yaşanıyor. Güe yüzde 0.09 artışla 1.480,53 puandan başlayan BİST 100.Endeksi, gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. BİST 100, 1.477 puanın altında işlem görüyor.