https://tr.sputniknews.com/20210903/enflasyon-rakamlari-sonrasi-dolartlde-yukselis-1048575852.html

Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de yükseliş

Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de yükseliş

Enflasyonun beklentilerin üzerinde artması ve yıllık enflasyonun politika faizini aşması, döviz kurlarında yükseliş getirdi. Dolar/TL, 8.34'e tırmandı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T12:44+0300

2021-09-03T12:44+0300

2021-09-03T12:45+0300

ekonomi

tl

enflasyon

euro

dolar

merkez bankası

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Türkiye'de ağustos ayında enflasyon, yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ağustosta tüketici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.25 arttı.Dünya gazetesinin aktardığına göre güne 8.25'in hemen üzerinde başlayan, enflasyondan dakikalar önce 8.30'u aşan dolar/TL, veriyle birlikte 8.34'ün de üzerine çıktı. Benzer grafiklerle euro/TL'de 9.85'ten 9.92'ye tırmandı. Dolar/TL, dün gün içi en düşük seviye olarak 8.2584 ile 15 haftanın en düşük seviyelerine gerilemişti.Hisse senetleri piyasasında ise 4 günlük yükselişin ardından bugün BİST 100'de düşüş yaşanıyor. Güe yüzde 0.09 artışla 1.480,53 puandan başlayan BİST 100.Endeksi, gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. BİST 100, 1.477 puanın altında işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210903/enflasyon-agustosta-yuzde-112-artarken-yillik-bazda-yuzde-1925-oldu-1048570471.html

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tl, enflasyon, euro, dolar, merkez bankası