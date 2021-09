https://tr.sputniknews.com/20210903/erdogan-avrupada-son-20-yilda-ogretmen-maaslarini-en-cok-iyilestiren-ulke-turkiyedir-1048572942.html

Erdoğan: Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir

Erdoğan: Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye'deki... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Sözlerinin başında Türkiye'deki sınıf mevcutlarının İngiltere, Avustralya, Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile yaklaşık aynı seviyede olduğunu belirten Erdoğan, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarındadır" bilgisini verdi.Erdoğan, "Hükümete gelirken ülkemizi eğitim, ekonomi, adalet, güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık. Eğitime ayırdığımız bütçeyi ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı hayata geçirdik" ifadesini kullandığı açıklamasında öğretmenlerin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi:"Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken, Türkiye'de bu oran yüzde 20'ler civarındadır. Türkiye'deki öğretmenler, tüm Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler arasında yer almaktadır."Çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak amacıyla attıkları en önemli adımlardan birinin de ders kitaplarının ücretsiz verilmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır buluyorlar. Sadece bunlarla kalmıyoruz, imkanlar nisbetinde hem öğretmenlerimizin durumunu iyileştirmeyi, hem de okullarımızın altyapısını geliştirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.'Müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor'Erdoğan, eğitimin niteliğini ve kalitesini yükseltme hedeflerinde öncelikle altyapıyı geliştirdiklerini ve bu doğrultuda teknolojik yatırımları yaptıklarını dile getirdi. "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor" dedi.Çocukların her şeyde olduğu gibi eğitimin de en iyisine layık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsurların ise öğretmenler olduğunu ifade etti.'Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız'Erdoğan, öğretmenlere "Sizlerin, öğrencilerinizi en güncel bilgi ve becerilerde donatırken kendinizi sürekli olarak geliştirmeniz şarttır. Bunun için sürekli eğitimler ve lisansüstü programlarla mesleki gelişiminizi sağlamalı, alanınızdaki gelişmeleri sürekli takip etmelisiniz" diye seslendi.Bu hususun özellikle salgın döneminde çok büyük bir önem taşıdığını anlatan Erdoğan, "Çocuklarımız 1.5 yıldır okullarında akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Salgın halen devam ediyor, ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız" ifadesini kullandı. Erdoğan, "İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız" dedi.Öğretmenlere seslendi: Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorumCumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılamanın önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:"Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okullarımızın açık tutulması da önemlidir. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları belirledi. Öğretmenlerden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum."

