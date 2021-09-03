https://tr.sputniknews.com/20210903/erdogan-ikizderede-konustu-ne-kadar-sol-komunist-varsa-alip-buraya-geliyorlar-1048588285.html

Erdoğan, İkizdere'de konuştu: Ne kadar sol, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar

Erdoğan, İkizdere'de konuştu: Ne kadar sol, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkizdere'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T16:52+0300

2021-09-03T16:52+0300

2021-09-03T17:29+0300

recep tayyip erdoğan

politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 'İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Kış aylarında ulaşımda ciddi zorlukların yaşandığı bölgenin artık güvenli bir şekilde geçilebileceğini ifade eden Erdoğan, "Son dönemde Karadeniz sahili boyunca gerek Giresun, Rize, Artvin, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu ve Sinop'ta bir yıla kadar tüm çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek "Avrupa'da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığının haberlerini sizler de televizyonlarda izliyoruz. Biz, felaketin ardından üç beş güne kalmadan insanımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Bartın'da felaket, oradayız. Kastamonu'da felaket, oradayız. Antalya'da yangın, oradayız. Muğla'da yangın, oradayız. 'Durmak yok, yola devam' dedik" diye konuştu.'Siz bu milletin önünü kesemezsiniz'Açıklamalarının devamında İkizdere'deki protestolara değinen Erdoğan, şunları söyledi:"Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar çıkıyor Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyorlar. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez."Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'nin son 7-8 yılı toplumsal kargaşa çıkarma denemeleriyle, siyasi ve ekonomik kumpaslarla, darbe girişimleriyle, son dönemde de salgınla ve tabi afetle geçti" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:"Tüm bu sıkıntıları milletimizle verdiğimiz mücadeleyle geride bıraktık. Bir şeye özellikle dikkat ettik. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının hep yukarı yönlü olması için var gücümüzle çalıştık.'Bu zaten yalancı Kemal değil mi? Hayatı yalan'Darbe girişiminin olduğu gece gün ağarana kadar hainlerle çarpıştık. Ertesi sabah işimize sarıldık. 15 Temmuz'da o FETÖ darbe girişimine uğradığı zaman kalktım, Marmaris'ten uçakla İstanbul'a havalimanına geldim. Fakat benden yarım saat önce de Bay Kemal oradan tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada da kahvesini yudumlamaya başladı. Haberim olsa ben de orada beklerdim diyor. Yalan. Bu zaten yalancı Kemal değil mi? Hayatı yalan.'Millet İttifakı'na en büyük dersi Rizeli hemşehrilerim verecektir''Rize bu yalan terörüne 2023'te en büyük dersi verecektir' diyorum. Bu malum Millet İttifakı diye bir zillet ittifakı var ya, bunlara en büyük dersi Rizeli hemşehrilerim verecektir. Fakat çok çalışacağız. Hemşerilerimizi uyaracağız. Salgın döneminde dünyanın tamamıyla kapansak da çalışmaktan üretmekten geri dönemedik. Normalleşme adımları ve aşılamada ulaştığımız seviyeyle elde ettiğimiz tarihi başarıların haberleri arka arkaya geliyor.'İngiltere'den sonra ikinci en fazla büyüyen ülke Türkiye'Önceki gün 2. çeyrek büyüme makamının rakamının müjdesini almıştık. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra 2. en büyük büyüyen ülke. Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması müjdesiyle güne başladık. Ağustos ihracatımız 19 milyar doları yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 140,2 milyar doları, 12 aylık ihracatımız 207,5 milyar doları bularak büyüme rakamlarını teyit etti.'Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur'İstihdamda da 29 milyonun üzerine çıktık. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele ediyor. Türkiye salgın ortasında ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek bu tür sıkıntıları ayağının altına almış ve geride bırakarak çok daha büyük başarılara yönelme potansiyeli olan ülke konumuna gelmiştir. Krizlerin üstesinden, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla gelebilen bir Türkiye'ye ulaştık.'Bunlara gereken dersi verdiniz, vereceksiniz biliyorumBiliyorsunuz bunlar hep medeni oluşumuzun alametidir. Yol medeniyettir, bu da bize aittir. Bu tünelleri, bu yolları bu kadro gerçekleştirdi. Bu kadroda emeği olanlar, Binali kardeşim olsun, Adil kardeşim olsun hepsi çok büyük emekler verdiler. Daha iyi olacak. Bunlar Bay Kemal'i, Meral'i, bunların bu derdi yok. Bunlar gelip yol kesmeye çalışıyor. Bunlara da gereken dersi verdiniz, vereceksiniz biliyorum."

https://tr.sputniknews.com/20210903/turkiyede-ekonominin-buyume-verileri-nasil-hesaplaniyor-1048577618.html

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recep tayyip erdoğan, ingiltere, chp, cumhurbaşkanlığı, ekonomi, ikizdere, iyi parti