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Türkiye
Erdoğan, İkizdere'de konuşuyor: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz
https://tr.sputniknews.com/20210903/erdogan-ikizderede-konusuyor-siz-bu-milletin-onunu-kesemezsiniz-1048588285.html
Erdoğan, İkizdere'de konuşuyor: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz
Erdoğan, İkizdere'de konuşuyor: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkizdere'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:52+0300
2021-09-03T16:57+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 'İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.- Kış aylarında ulaşımda ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge artık güvenli bir şekilde geçilebilecek.-Son dönemde Karadeniz sahili boyunca gerek Giresun, Rize, Artvin, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. Kastamonu ve Sinop'ta inşallah bir yıla kadar tüm bu çalışmaları tamamlamış olacağız. Avrupa'da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığının haberlerini sizler de televizyonlarda izliyoruz. Biz, felaketin ardından üç beş güne kalmadan insanımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Bartın'da felaket, oradayız. Kastamonu'da felaket, oradayız. Antalya'da yangın, oradayız. Muğla'da yangın, oradayız. Durmak yok, yola devam dedik.- Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar çıkıyor Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyorlar. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. - Ülkesini aşkla sevmek, milletine gönülden vurgun olmak, insanını her şeyin üzerinde tutmak gerekir. Bunların böyle bir derdi var mı? Biz çok paramız, çok aracımız, çok personelimiz bulunduğu için değil bu anlayışla hareket ettiğimiz için kısa sürede felaketlerin izlerini silebiliyoruz.Türkiye'nin son 7-8 yılı toplumsal kargaşa çıkarma denemeleriyle, siyasi ve ekonomik kumpaslarla, darbe girişimleriyle, son dönemde de salgınla ve tabi afetle geçti. Tüm bu sıkıntıları milletimizle verdiğimiz mücadeleyle geride bıraktık. Bir şeye özellikle dikkat ettik. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının hep yukarı yönlü olması için var gücümüzle çalıştık.- Türkiye ekonomisi yüzde 21.7'lik büyüme oranıyla İngiltere'den sonra dünyada en fazla büyüyen ikinci ülke.
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan, İkizdere'de konuşuyor: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz

16:52 03.09.2021 (güncellendi: 16:57 03.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkizdere'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 'İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
- Kış aylarında ulaşımda ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge artık güvenli bir şekilde geçilebilecek.
-Son dönemde Karadeniz sahili boyunca gerek Giresun, Rize, Artvin, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. Kastamonu ve Sinop'ta inşallah bir yıla kadar tüm bu çalışmaları tamamlamış olacağız. Avrupa'da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığının haberlerini sizler de televizyonlarda izliyoruz. Biz, felaketin ardından üç beş güne kalmadan insanımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Bartın'da felaket, oradayız. Kastamonu'da felaket, oradayız. Antalya'da yangın, oradayız. Muğla'da yangın, oradayız. Durmak yok, yola devam dedik.
- Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar çıkıyor Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyorlar. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez.
- Ülkesini aşkla sevmek, milletine gönülden vurgun olmak, insanını her şeyin üzerinde tutmak gerekir. Bunların böyle bir derdi var mı? Biz çok paramız, çok aracımız, çok personelimiz bulunduğu için değil bu anlayışla hareket ettiğimiz için kısa sürede felaketlerin izlerini silebiliyoruz.
Türkiye'nin son 7-8 yılı toplumsal kargaşa çıkarma denemeleriyle, siyasi ve ekonomik kumpaslarla, darbe girişimleriyle, son dönemde de salgınla ve tabi afetle geçti. Tüm bu sıkıntıları milletimizle verdiğimiz mücadeleyle geride bıraktık. Bir şeye özellikle dikkat ettik. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının hep yukarı yönlü olması için var gücümüzle çalıştık.
- Türkiye ekonomisi yüzde 21.7'lik büyüme oranıyla İngiltere'den sonra dünyada en fazla büyüyen ikinci ülke.
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